Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γαλλία – Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες και χιονοπτώσεις

Η Γαλλία πλήττεται από έντονες καιρικές συνθήκες, με χιόνια, παγετό και πλημμύρες να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, μεταδίδει το BFMTV.
Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η περιοχή του Hérault παραμένει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες.
December 22, 2025
Οι περιοχές Tarn και Aveyron βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και πάγο, καθώς και για πλημμύρες. Όπως αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσίας της Γαλλίας (Météo-France), «Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί με την αυγή».
❄️ Il continue de neiger abondamment dans l’Aveyron. Au viaduc de Millau, on est passé de la pluie à 10 cm de neige en 3 heures ! (© Nine Galonier) pic.twitter.com/gfVattDIX5
December 22, 2025
Ο πορτοκαλί συναγερμός για χιόνι και πάγο αναμενόταν να αρθεί στις 10:00 π.μ. στο Aveyron και το μεσημέρι στο Tarn.
🌊 Impressionnantes images de Millau dans l’Aveyron où l’importante crue du Tarn est associée à des chutes de neige, ici au pont Lerouge. ❄️ (© Dominique Rolland) pic.twitter.com/t6eHrPtTGz
December 23, 2025
Τέλος, στο Lozère, η τρίτη περιοχή υπό πορτοκαλί συναγερμό, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες.
🟠❄️ Le Viaduc de Millau sous la #neige. L’Aveyron et le Tarn sont toujours en #VigilanceOrange neige-verglas, jusqu’à midi.
🔴💦 Crues importantes dans l’Hérault, en #VigilanceRouge. La Lozère, l’Aveyron et le Tarn restent en Vigilance orange #crues.
🎥 Webcam du 22/12/2025 pic.twitter.com/PW4CPXO3in
December 23, 2025
Στην περιοχή του Μονπελιέ, καταγράφηκαν από 90 έως 120 χιλιοστά βροχής, στο ανατολικό μέρος του Hérault τις τελευταίες 24 ώρες. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Μονπελιέ στο X: «Σε μία εβδομάδα, έχουν πέσει 360 χιλιοστά βροχής, ισοδύναμο με το ήμισυ της ετήσιας βροχόπτωσης».
Nous venons de vivre un épisode méditerranéen majeur. En une semaine, il est tombé 360 mm de pluie, soit l’équivalent de la moitié des précipitations annuelles. L’ampleur de ces pluies a fortement gorgé les sols en eau.
L’intensité s’est accrue ces 3 derniers jours
•160 mm sont… pic.twitter.com/0QeORDjumS
December 22, 2025
Στην περιοχή του Μονπελιέ, καταγράφηκαν έως και 150 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών.
🌊 À Agde, l’Hérault atteint son pic de crue ce lundi soir. Avec 3,57 mètres, il s’agit de la crue la plus importante depuis 1997 ! (© Oleksandra Moroz) pic.twitter.com/ZEDkLmfidt
December 22, 2025
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vigicrues, τα επίπεδα του ποταμού Hérault «αναμένεται να παραμείνουν υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» της Τρίτης.
These scenes show flooding this afternoon after the Lez River overflowed in Montpellier, in the Hérault Department of the Occitanie region, southern France. pic.twitter.com/yGFzTsgsrX
December 22, 2025
«Σημαντικές και καταστροφικές πλημμύρες αναμένονται σήμερα», προσθέτει.
🔴 En direct de #Palavas-les-Flots ce mardi matin où plusieurs quartiers sont inondés ! #Hérault #inondations pic.twitter.com/VvqOcTn5NT
December 23, 2025