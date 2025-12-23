Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γαλλία – Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες και χιονοπτώσεις

Η Γαλλία πλήττεται από έντονες καιρικές συνθήκες, με χιόνια, παγετό και πλημμύρες να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, μεταδίδει το BFMTV.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η περιοχή του Hérault παραμένει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες.



Οι περιοχές Tarn και Aveyron βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και πάγο, καθώς και για πλημμύρες. Όπως αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσίας της Γαλλίας (Météo-France), «Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί με την αυγή».

❄️ Il continue de neiger abondamment dans l’Aveyron. Au viaduc de Millau, on est passé de la pluie à 10 cm de neige en 3 heures ! (© Nine Galonier) pic.twitter.com/gfVattDIX5



Ο πορτοκαλί συναγερμός για χιόνι και πάγο αναμενόταν να αρθεί στις 10:00 π.μ. στο Aveyron και το μεσημέρι στο Tarn.

🌊 Impressionnantes images de Millau dans l’Aveyron où l’importante crue du Tarn est associée à des chutes de neige, ici au pont Lerouge. ❄️ (© Dominique Rolland) pic.twitter.com/t6eHrPtTGz



Τέλος, στο Lozère, η τρίτη περιοχή υπό πορτοκαλί συναγερμό, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

🟠❄️ Le Viaduc de Millau sous la #neige. L’Aveyron et le Tarn sont toujours en #VigilanceOrange neige-verglas, jusqu’à midi.

🔴💦 Crues importantes dans l’Hérault, en #VigilanceRouge. La Lozère, l’Aveyron et le Tarn restent en Vigilance orange #crues.

🎥 Webcam du 22/12/2025 pic.twitter.com/PW4CPXO3in

— Météo-France (@meteofrance) December 23, 2025