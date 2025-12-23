Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γαλλία – Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες και χιονοπτώσεις

Σύνοψη από το

  • Η Γαλλία πλήττεται από έντονες καιρικές συνθήκες, με χιόνια, παγετό και πλημμύρες να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.
  • Η περιοχή του Hérault παραμένει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες, ενώ οι περιοχές Tarn, Aveyron και Lozère βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι, πάγο και πλημμύρες.
  • Στην περιοχή του Μονπελιέ, καταγράφηκαν έως και 150 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι «Σε μία εβδομάδα, έχουν πέσει 360 χιλιοστά βροχής, ισοδύναμο με το ήμισυ της ετήσιας βροχόπτωσης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γαλλία – Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες και χιονοπτώσεις
Πηγή: Χ

Η Γαλλία πλήττεται από έντονες καιρικές συνθήκες, με χιόνια, παγετό και πλημμύρες να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, μεταδίδει το BFMTV.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η περιοχή του Hérault παραμένει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες.


Οι περιοχές Tarn και Aveyron βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και πάγο, καθώς και για πλημμύρες. Όπως αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσίας της Γαλλίας (Météo-France), «Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί με την αυγή».


Ο πορτοκαλί συναγερμός για χιόνι και πάγο αναμενόταν να αρθεί στις 10:00 π.μ. στο Aveyron και το μεσημέρι στο Tarn.


Τέλος, στο Lozère, η τρίτη περιοχή υπό πορτοκαλί συναγερμό, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες.


Στην περιοχή του Μονπελιέ, καταγράφηκαν από 90 έως 120 χιλιοστά βροχής, στο ανατολικό μέρος του Hérault τις τελευταίες 24 ώρες. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Μονπελιέ στο X: «Σε μία εβδομάδα, έχουν πέσει 360 χιλιοστά βροχής, ισοδύναμο με το ήμισυ της ετήσιας βροχόπτωσης».


Στην περιοχή του Μονπελιέ, καταγράφηκαν έως και 150 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών.


Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vigicrues, τα επίπεδα του ποταμού Hérault «αναμένεται να παραμείνουν υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» της Τρίτης.


«Σημαντικές και καταστροφικές πλημμύρες αναμένονται σήμερα», προσθέτει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεμιστοκλέους: Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για την εποχική γρίπη

Δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή 30.000 SMS στους δικαιούχους

Νέες πληρωμές για το επίδομα θέρμανσης – Ποιους αφορά

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιες φορο-αλλαγές έρχονται το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης και έχασε 60.000 ευρώ – Η παγίδα που της έστησε ο «Μουράτ από τον Λίβανο»

Μια υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με θύμα μια 60χρονη Ελληνίδα και δράστη...
09:35 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο συνδημιουργός του «Call of Duty» – Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση της κόκκινης Ferrari του

Ο κόσμος της βιομηχανίας των video games θρηνεί την απώλεια ενός από τους ανθρώπους που καθόρι...
09:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Σαν να με χτύπησε τρένο» – Φωτογραφίες από την εξαντλητική προπόνηση με την ελίτ μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε μια απαιτητική στρατιωτική προ...
08:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο έπειτα από αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας – Μεγάλης έκτασης διακοπές ρεύματος, στα καταφύγια ο κόσμος

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον το...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα