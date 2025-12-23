Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύνοψη από το

  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέποντας κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ, Τρίτη 23-12-2025, έως και την Τετάρτη 24-12-2025.
  • Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο. Αύριο Τετάρτη 24-12-2025, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.
  • Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Ήπειρο, δυτική Θεσσαλία, δυτική και κεντρική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, Μακεδονία και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα των Χριστουγέννων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός βροχή

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από σήμερα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).
  • Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).
  • Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.
  • Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.
  • Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

