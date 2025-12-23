Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από σήμερα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: