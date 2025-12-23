Μητσοτάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε όσους προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν, να το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισήγησή του στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025, με αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, λέγοντας πως ελπίζει να εκτονωθούν, και σημειώνοντας πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές, όπως είχαν ανακοινωθεί, ύψους 3,8 δισ. ευρώ συνολικά.

Όχι χωρίς καθυστερήσεις βέβαια, καθώς ήταν μία σύνθετη διαδικασία που γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους, είπε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι από τα 27 αιτήματα του κλάδου, τα 20 έχουν ήδη επιλυθεί ή μπορούν να συζητηθούν.

Επίσης, τόνισε ότι «η χώρα μας αποκτά επιτέλους έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο και θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς μόνο η παράταξή μας στήριξε αυτή τη μεταρρύθμιση που ήταν συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν μονόδρομος για να αποκτήσουμε ένα σύστημα που να διακρίνεται από διαφάνεια.