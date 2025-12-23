Λευτέρης Πανταζής: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Μόνο η κόρη μου ήταν δίπλα μου και αυτό μου φτάνει»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο τραγουδιστής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1. «Έπαθα υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δε μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς. Ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου κι αυτό μου φτάνει» τόνισε.

«Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, μου είπε ότι δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι, να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2 με 3 ώρες τη μέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Ο Λευτέρης Πανταζής κατέληξε: «Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».