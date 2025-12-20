Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής – Τι συνέβη

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Λευτέρης Πανταζής

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Λευτέρης Πανταζής, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, κατέρρευσε από υπερκόπωση έπειτα από έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα και συνεχόμενες εμφανίσεις.

Μιλώντας στο «Weekend Live» για την περιπέτεια της υγείας του, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε: «Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα».

O τραγουδιστής εξήγησε ότι παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. «Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε για την κατάστασή του, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον. «Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», δήλωσε.

Κλείνοντας, τόνισε πως έπειτα από λίγες ημέρες ξεκούρασης θα επιστρέψει κανονικά στη δουλειά του. «Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά».

