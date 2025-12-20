ΕΛΑΣ: Συνελήφθησαν Υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμη άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Η καταγγελία και ο τιμοκατάλογος

Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 από άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας 38χρονος Υπαρχιπυροσβέστης και δυο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστικώς χρήση, περιλαμβάνονται ακόμη -11- άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, που περιήλθε στην Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω Υπαρχιπυροσβέστης δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθησε ενδελεχής προανακριτική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο ανωτέρω προέβαινε στη συστηματική προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, ενώ διακριβώθηκε η εμπλοκή του και σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ως βασικός του προμηθευτής ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά προέβαινε σε διακίνηση υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ως χώρο πώλησης και επεξεργασίας την οικία του. Μάλιστα, για συγκεκριμένους τακτικούς του «πελάτες»- αγοραστές κοκαΐνης, παρέδιδε ο ίδιος τις ποσότητες σε προκαθορισμένα σημεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ο 32χρονος προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 39χρονο, τις οποίες διακινούσε περαιτέρω σε τρίτους, ενώ παράλληλα διατηρούσε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης με -4- δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ανεμιστήρα, θερμαντική λάμπα, αυτοσχέδιο θάλαμο και φουγάρο).

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των προανακριτικών στοιχείων, προέκυψε ότι, το διάστημα από 12-10-2025 έως 14-12-2025, ο 39χρονος προέβη σε τουλάχιστον -36- πράξεις διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, ο 32χρονος σε τουλάχιστον -5- και ο Υπαρχιπυροσβέστης σε τουλάχιστον -3-, με την τιμή πώλησης των ναρκωτικών ουσιών να διαμορφώνεται στα -10- ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα -50- ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Από τις σωματικές έρευνες, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -68,4- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -27,06- γραμμαρίων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

-2- μεταλλικοί τρίφτες,

σπόροι κάνναβης,

-4- δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),

πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,

-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.