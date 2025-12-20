Πέθανε η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ

Σύνοψη από το

  • Πέθανε η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της.
  • Η Klaudia Delmer γεννήθηκε στη Βαρσοβία και σπούδασε στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε την ελληνική μουσική. Δημιούργησε τους δίσκους Ainola και Δρόμοι της Θάλασσας σε συνεργασία με καταξιωμένους συνθέτες.
  • Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη, με την ταφή να γίνεται στο κοιμητήριο Πετροχωρίου. Αντί στεφάνων, τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα Θάλπος.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ντέλμερ

Πέθανε η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της, ο οποίος την αποχαιρέτησε γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Klaudia πέρασε στο Φως.
Στο σύντομο πέρασμά της πάνω σε αυτόν τον κόσμο υπηρέτησε ακούραστα την αρμονία και την ομορφιά με τα τραγούδια και τις φωτογραφίες της.
Μητέρα, σύζυγος, καλλιτέχνης και πολίτης του κόσμου, η Klaudia Delmer γεννήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε την ελληνική μουσική και την ακολούθησε μέχρι εδώ. Εδώ δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola, σε μουσική Νίκου Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα και ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Το μεγαλύτερο έργο της ζωής της όμως ήταν τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας που της χάρισαν στιγμές ανείπωτης ευτυχίας όπως η ίδια έλεγε.
Όσο για μένα, έζησα 18 χρόνια με την Klaudia. 18 χρόνια περισσότερα από όσα μου άξιζαν. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ μου, προικισμένη με την πιο ευγενική και ευαίσθητη ψυχή. Συντονισμένη με την ουσία της ύπαρξης, ήξερε πάντα τι ήταν σημαντικό και τι όχι. Η ζωή μαζί της ήταν πάντα εύκολη, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε σχέση, χωρίς εντάσεις, εγωισμούς και ταλαιπωρίες.

Εις το επανιδείν αγαπημένη μου. Χίλια χρόνια δεν θα μου έφταναν να σε χορτάσω, αλλά ακόμα και λίγες μέρες μαζί σου φτάνουν να με χορτάσουν για χίλια χρόνια.

Θα την συνοδεύσουμε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη και κατά την επιθυμία της, θα ταφεί στο κοιμητήριο Πετροχωρίου, δίπλα στη μικρή παραλία που τόσο της άρεσε να περπατάει. Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα Θάλπος».

15:55 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

