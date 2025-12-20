Θεσσαλονίκη: Ανήλικος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε στο σπίτι Τούρκων μετά από αστυνομική επιχείρηση

Σύνοψη από το

  • Ένας ανήλικος που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε σε σπίτι όπου διέμεναν Τούρκοι, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την προσαγωγή 4 υπηκόων Τουρκίας και του ανηλίκου για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος δύο υπηκόων Τουρκίας για αρπαγή ανηλίκου, ενώ ένας εξ αυτών συνελήφθη και για κατοχή ναρκωτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένας ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε σε σπίτι που διέμεναν Τούρκοι, επίσης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, διενεργήθηκαν παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, έρευνες σε τρεις οικίες. Συνολικά, προσήχθησαν 4 υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ανήλικος ημεδαπός, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε οικία όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -0,6- γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας, όπου επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των δυο υπηκόων Τουρκίας για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Σημαντικές επαφές στις ΗΠΑ είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο σχολικές τσάντες και επώνυμα brands – Τι ερευνάται

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παρατεταμένη επιζωοτία, αυστηρά μέτρα – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κε...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:22 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια – Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα των μπαρών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα α...
14:33 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς σε σχολείο της Αττικής – 12 συλλήψεις

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων της Αττικής, εξάρθρωσε η Διε...
14:12 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα – «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος με δάκρυα στα μάτια απαντά σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανά...
13:52 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα: Οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες σε διόδια για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων και μοιράζουν προϊόντα – Βίντεο

Συνεχίζονται οι  κινητοποιήσεις των αγροτών που δηλώνουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα