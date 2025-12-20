Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία σήμερα σε μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές

Σύνοψη από το

  • Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.
  • Οι λεωφορειακές γραμμές που συμμετέχουν στην πιλοτική δράση είναι οι 6, 14, 27, 32, 58, 66. Η 24ωρη λειτουργία θα επαναληφθεί και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.
  • Τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, με στόχο την παροχή ασφαλών και αξιόπιστων επιλογών μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης
Σαν σήμερα το 2024, ξεκίνησε την λειτουργία του το Μετρό της Θεσσαλονίκης

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Οι λεωφορειακές γραμμές της πιλοτικής δράσης σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία είναι οι 6, 14, 27, 32, 58, 66.

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Στόχος είναι να υπάρχουν ασφαλείς και αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης στην πόλη, τις ημέρες των εορτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση σχετικά με την πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Νομού Θεσσαλονίκης, αναφέροντας:  «Η κυβέρνηση, δια του Υπουργού Μεταφορών, ανακοίνωσε πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης για δύο Σάββατα, με προοπτική η 24ωρη λειτουργία να καταστεί μόνιμη (τουλάχιστον κάθε Σάββατο) εντός του 2026, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις.

Ως εργαζόμενοι στη λειτουργία του συστήματος, θεωρούμε ότι κάθε επέκταση ωραρίου είναι ζήτημα πρωτίστως ασφάλειας (επιβατών και προσωπικού) και δευτερευόντως επικοινωνίας ή “εξυπηρέτησης”. Η 24ωρη λειτουργία μπορεί να συζητηθεί σοβαρά μόνο αν προηγηθούν τεκμηριωμένα οι απαραίτητες προϋποθέσεις στελέχωσης, συντήρησης, διαχείρισης κόπωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας».

«Η συνεχής/παρατεταμένη λειτουργία αυξάνει αναπόφευκτα:

  • τις απαιτήσεις στελέχωσης κρίσιμων ρόλων (λειτουργία, έλεγχος, σταθμοί, ασφάλεια/φύλαξη, τεχνική υποστήριξη, αντιμετώπιση συμβάντων),
  • την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος λόγω κόπωσης,
  • την καταπόνηση υποδομής/συρμών και την πίεση στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

Σήμερα καταγράφεται ήδη επιβάρυνση του προσωπικού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η λειτουργία του συστήματος διασφαλίζεται μέσω αυξημένων υπερωριών και χάρη στη συνεχή προσπάθεια των εργαζομένων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το υφιστάμενο επίπεδο στελέχωσης δεν επαρκεί για περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου. Συνεπώς, η οποιαδήποτε εφαρμογή 24ωρης λειτουργίας προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις προσωπικού, ώστε να μην μεταφερθεί το πρόσθετο λειτουργικό βάρος στις πλάτες των εργαζομένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας», συνεχίζουν οι εργαζόμενοι και καταλήγουν:

«Βέβαια πέραν όλων αυτών, ο Υπουργός πιάστηκε και αδιάβαστος. Η αιτιολόγηση ότι η 24ωρη λειτουργία γίνεται για την αντιμετώπιση τροχαίων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ δε στέκει σε κριτική καθως ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας/υποχρεώσεων επιβατών (όπως έχει καταρτιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και τις διοικήσεις αστικών συγκοινωνιών) αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η μετακίνηση επιβατών υπό την επήρεια αλκοόλ.
Χωρίς τα παραπάνω, η ευθύνη για ανασφαλείς συνθήκες εργαζομένων και επιβατών θα βαρύνει πρώτα την κυβέρνηση και τις διοικήσεις που αποφασίζουν, όχι τους εργαζόμενους που καλούνται να “βγάλουν” το πρόγραμμα με εξάντληση.
Ιδιαίτερα σε περίοδο γιορτών, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ελεύθερο χρόνο και οικογενειακή ζωή.
Το σωματείο μας διεκδικεί
– Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, καθορισμένο ωράριο, και συγκεκριμένα μέτρα Υγείας & Ασφάλειας.
– Αναγνώριση ειδικοτήτων, κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά όπου προβλέπεται από τη φύση της εργασίας.
– Προσλήψεις προσωπικού για κάλυψη πραγματικών αναγκών ανά τμήμα, με σωστό προγραμματισμό βαρδιών και αδειών.
– Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας».

 

10:02 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

