Αγχώνεται για το χριστουγεννιάτικο δώρο που πήρε στην πλούσια σύντροφό του – «Φοβάμαι πως θα το βρει φθηνιάρικο, φοράει βραχιόλια Cartier»

  • Ένας 32χρονος άνδρας αγχώνεται για το χριστουγεννιάτικο δώρο, ένα βραχιόλι από αυστραλιανό όπαλ αξίας 65 ευρώ, που πήρε στην πλούσια φίλη του, φοβούμενος ότι “θα το βρει φθηνιάρικο”.
  • Η 26χρονη φίλη του, με την οποία έχει μεγάλη εισοδηματική διαφορά και απολαμβάνει πολυτελή είδη από Cartier, του αποκάλυψε πως σκοπεύει να αγοράσει ένα παρόμοιο βραχιόλι, αλλά μια πολύ πιο ακριβή εκδοχή που κοστίζει χιλιάδες δολάρια.
  • Αν και η φίλη του έχει δηλώσει πως την ενδιαφέρει η πρόθεση και η σκέψη πίσω από τα δώρα, και όχι η τιμή τους, ο 32χρονος παραμένει αγχωμένος, νιώθοντας ότι “δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τέτοια πράγματα”.
Αγχώνεται για το χριστουγεννιάτικο δώρο που πήρε στην πλούσια φίλη του - "φοβάμαι πως θα το βρει φθηνιάρικο, φοράει βραχιόλια Cartier". Φωτογραφία: Pexels
Ένας 32χρονος νόμιζε ότι είχε βρει το τέλειο δώρο για τη φίλη του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Αυστραλία.

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του πέταξε το μονόπετρο αξίας 18.500 ευρώ που της είχε αγοράσει – «Χωρίσαμε και βρέθηκα να χρωστάω»

Όμως, επειδή εκείνη βγάζει περισσότερα από εκείνον και ξαφνικά αγόρασε η ίδια μια πιο ακριβή εκδοχή του ίδιου αντικειμένου, τώρα νιώθει αρκετά απογοητευμένος και ανησυχεί μήπως τον κρατήσει κακία επειδή δεν ξόδεψε περισσότερα.

“Έχουμε μεγάλη εισοδηματική διαφορά”

Η φίλη του είναι 26 ετών και είναι μαζί εδώ και έξι μήνες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι μια υπέροχη κοπέλα που βγάζει επίσης ένα αξιοσέβαστο εισόδημα.

Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

Έτσι, μπορεί να αγοράζει και να απολαμβάνει πολυτελή είδη, από Cartier μέχρι Rimowa, πράγματα που εκείνος ούτε καν είχε ακούσει πριν τη γνωρίσει.

Ωστόσο, ενώ εκείνος δεν κερδίζει ούτε κατά διάνοια όσο η φίλη του, εκείνη στο παρελθόν έχει πει ότι δεν την απασχολεί αυτό. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι να μπορεί εκείνος να συντηρεί τον εαυτό του οικονομικά.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

«Και μπορώ. Και δεν περιμένει να της αγοράζω όλα αυτά τα πολυτελή πράγματα», τόνισε. Λοιπόν, πρόσφατα ταξίδεψε στην Αυστραλία και, ενώ βρισκόταν εκεί, βρήκε ένα βραχιόλι από αυστραλιανό όπαλ που πίστευε ότι θα ήταν το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Το βραχιόλι είναι από ασήμι 925 με ένα μικρό όπαλ, και παρόλο που είναι απλό, εκείνος πίστευε ότι θα ήταν υπέροχο, αφού η φίλη του θα μπορούσε να το φοράει κάθε μέρα.

Επιπλέον, εκείνη δεν είχε ακόμα ένα τέτοιο βραχιόλι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εκείνος πλήρωσε περίπου 65 ευρώ για το βραχιόλι.

Έπειτα, η φίλη του πήγε κι αυτή ένα ταξίδι και του είπε τυχαία ότι σκόπευε να αγοράσει ένα παρόμοιο κομμάτι για τη συλλογή της… αλλά μια πολύ πιο ακριβή εκδοχή.

«Μου ανέφερε ότι σκοπεύει να πάρει το Juste Un Clou και σκόπευε να το χρησιμοποιεί ως καθημερινό βραχιόλι. Είναι Cartier που κοστίζει πάρα πολύ», αποκάλυψε.

Στην πραγματικότητα, κοστίζει χιλιάδες δολάρια και, ειλικρινά, εκείνος δεν πιστεύει ότι το δώρο του μπορεί να συναγωνιστεί κάτι τέτοιο.

Φαίνεται πως αγόρασε στη φίλη του και μερικά ακόμα πράγματα, όπως μερικά κεριά και ένα γυάλινο καλαμάκι.

«Αλλά ξαφνικά, νιώθω σαν τα δώρα που της πήρα να μην μπορούν καν να συγκριθούν με αυτά που μου αγόρασε εκείνη (σε τιμή) από τον προορισμό των διακοπών της, και με τον καιρό θα με κρατήσει κακία επειδή δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά τέτοια πράγματα», παραδέχτηκε.

Για άλλη μια φορά, η φίλη του του έχει πει στο παρελθόν ότι αυτό που μετράει περισσότερο για εκείνη είναι η πρόθεση και η σκέψη πίσω από τα δώρα του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να σταματήσει να νιώθει ότι, βαθιά μέσα της, θα εύχεται να είχε πάρει κάτι πιο ακριβό τα Χριστούγεννα.

«Και δεν την κατηγορώ που το σκέφτεται έτσι. Αξίζει το καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι το καλύτερο που μπορώ να αντέξω ή να προσφέρω», ξέσπασε. Όπως όλα δείχνουν, η γυναίκα ξέρει καλά την οικονομική του κατάσταση και δεν την ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά που εκείνος δεν μπορεί να της προσφέρει.

 

