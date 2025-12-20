Αμαλία Κωστοπούλου: Το μήνυμα για το χειρουργείο στο γόνατο – «Αυτός ο τραυματισμός μού στέρησε πολλά…»

  • Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη κάνοντας σκι.
  • Η ίδια είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι τον περασμένο Μάρτιο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο τον Απρίλιο.
  • Η Κωστοπούλου έλαβε το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στο σκι και το surf, νιώθοντας «ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ», ενώ έστειλε μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν τραυματισμούς να πάρουν τη φυσικοθεραπεία τους σοβαρά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένα πολύ προσωπικό μήνυμα μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως ολοκλήρωσε και την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη κάνοντας σκι, τον περασμένο Μάρτιο.

Η ίδια, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε story στο οποίο ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι έκλεισε ο κύκλος της αποκατάστασης και νιώθει έτοιμη να επιστρέψει ξανά στις αγαπημένες της αθλητικές δραστηριότητες, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας για φέτος! Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έπαθα ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι, οπότε χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο στο γόνατό μου τον Απρίλιο. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός και, ειλικρινά, όλα ήταν αρκετά τυπικά. Ωστόσο, ως άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ζει μια πολύ δραστήρια ζωή, αυτός ο τραυματισμός μού στέρησε πολλά από τα αγαπημένα μου πράγματα. Έτσι, τον τελευταίο χρόνο πήρα τη φυσικοθεραπεία μου πάρα πολύ σοβαρά και, μετά από τόση σκληρή δουλειά, επιτέλους πήρα το “πράσινο φως” για να κάνω ξανά σκι και surf – ακριβώς στην ώρα για τη σεζόν!! Επίσης είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ, κάτι που ακούγεται σχεδόν απίστευτο!».

Με αφορμή την εμπειρία της, θέλησε να στείλει και ένα δικό της μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. «Αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεις έναν τραυματισμό, αυτό είναι το σημάδι σου να πάρεις τη φυσικοθεραπεία σου σοβαρά και να προσπαθήσεις πραγματικά να πιέσεις τον εαυτό σου! Το σώμα μας είναι μια απίστευτη “μηχανή” αυτοΐασης, αρκεί να το φροντίζουμε. Νιώθω απίστευτα ευγνώμων και περήφανη σήμερα! Ανυπομονώ να φορέσω τα σκι μου την επόμενη εβδομάδα και να πιάσω ξανά τη σανίδα του surf την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ το Los Angeles».

Δείτε την ανάρτησή της:

08:53 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

