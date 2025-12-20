Τρομεροί γονείς: Η Μαρία Καβογιάννη εισβάλλει στο σπίτι της οικογένειας Στεφανίδη

  • Η Μαρία Καβογιάννη, η οποία θέλει να ταξιδέψει solo, επισκέπτεται το ταξιδιωτικό γραφείο της Ναταλίας, αλλά μόνο ταξίδι δεν θα πάει τελικά…!
  • Η Μαρία Καβογιάννη δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα καθημερινά, δηλώνοντας πως θα έκανε ευχαρίστως μια ταινία, γεγονός που δυσκολεύει την προσπάθεια να την πείσουν.
  • Τελικά, η Μαρία Καβογιάννη συμφωνεί για δύο επεισόδια υπό την προϋπόθεση ενός εξαιρετικού σεναρίου, και παρά το ότι αρρωσταίνει, πηγαίνει στο γύρισμα και μεγαλουργεί.
Νάντια Ρηγάτου

Τρομεροί γονείς: Η Μαρία Καβογιάννη εισβάλλει στο σπίτι της οικογένειας Στεφανίδη

Όσα θα δούμε στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Τρομεροί γονείς», σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 21:10 στον Alpha.

Η Μαρία Καβογιάννη, η οποία θέλει να ταξιδέψει solo, επισκέπτεται το ταξιδιωτικό γραφείο της Ναταλίας και μόνο ταξίδι δεν θα πάει τελικά…! 

Ο Στέφανος απελπισμένος μιλάει με τον παραγωγό πώς θα καταφέρουν να ανεβάσουν τα νούμερα της σειράς. Η Ναταλία στο γραφείο υποδέχεται ως πελάτισσα την Μαρία Καβογιάννη η οποία θέλει να φύγει μακριά από υποχρεώσεις και δουλειά, να ταξιδέψει solo που είναι και της μόδας.

Η Ναταλία ειδοποιεί τον Στέφανο ότι στο γραφείο είναι η μόνη ηθοποιός που μπορεί να ανεβάσει τα νούμερα της σειράς του και ο Στέφανος, έρχεται να την δει και να της κάνει πρόταση.

Η Μαρία όμως δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα καθημερινά. Αυτό που θα έκανε όμως ευχαρίστως, είναι μια ταινία. Με το πρόσχημα της ταινίας την καλούν σπίτι για φαγητό να το συζητήσουν. Εκεί όμως καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολο να την πείσουν να παίξει στη σειρά του Στέφανου. Η Μαρία είναι κάθετη θα κάνει μόνο ταινία αυτή την εποχή.

 Ο Στέφανος απελπισμένος πηγαίνει να πει στον παραγωγό ότι δεν θα παίξει η Μαρία αλλά την βρίσκει εκεί να συμφωνεί για δύο επεισόδια. Θα παίξει με την προϋπόθεση ότι θα γράψει κάτι πολύ καλό ο Στεφανος γιατί αυτό που έχει ήδη γραμμένο είναι χάλια.

Ο Στέφανος στο σπίτι προσπαθεί να απομονωθεί και να γράψει τα καλύτερα δύο επεισόδια της καριέρας του. Η Μαρία εν τω μεταξύ λέει στον Θωμά ότι διακρίνει σ’ αυτόν κάτι πολύ ενδιαφέρον θα τον ήθελε στα επεισόδια αυτά να παίξει μαζί της. Ο Θωμάς ενθουσιάζεται και λίγο θέλει να ψωνιστεί. Η Λίλα κάνει τα πάντα για να συναντήσει το ίνδαλμά της, την Μαρία Καβογιάννη.

Στο σπίτι όμως τα παιδιά αρχίζουν να αρρωσταίνουν ένα ένα με μια καινούρια ίωση. Ο Στέφανος γράφει όλο το βράδυ και στέλνει τα κείμενα στην Μαρία και την παραγωγή.

Την μέρα του γυρίσματος περιμένουν με αγωνία την Μαρία η οποία καθυστερεί. Τους τηλεφωνεί ότι κόλλησε από τα παιδιά του Στέφανου ίωση και είναι χάλια.

Παρ’ όλ’ αυτά ως ταγμένη ηθοποιός πηγαίνει στο γύρισμα και φυσικά μεγαλουργεί. Στο σπίτι είναι όλοι άρρωστοι ακόμη και ο Στέφανος που όμως είναι ευτυχισμένος γιατί έγραψε και γυρίστηκαν καταπληκτικές σκηνές για την Μαρία Καβογιάννη.

Guest: Μαρία Καβογιάννη

