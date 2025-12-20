Αναβολή συμφωνίας ΕΕ-Mercosur: Ο χρόνος «δεν είναι απεριόριστος» προειδοποιεί η Παραγουάη

Σύνοψη από το

  • Η συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Mercosur, που επρόκειτο να υπογραφεί, αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης ευρωπαίων αγροτών.
  • Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Παραγουάης προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο χρόνος δεν είναι «απεριόριστος» σε ό,τι αφορά την υπογραφή της συμφωνίας.
  • Ο Παραγουανός υπουργός Εξωτερικών, Ρουβέν Ραμίρες, τόνισε ότι ενώ η Ευρώπη πρέπει να σεβαστεί τις δικές της προθεσμίες για εσωτερικά ζητήματα, «οι προθεσμίες αυτές δεν είναι απεριόριστες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αναβολή συμφωνίας ΕΕ-Mercosur: Ο χρόνος «δεν είναι απεριόριστος» προειδοποιεί η Παραγουάη

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Παραγουάης προειδοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο χρόνος δεν είναι «απεριόριστος» σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο με τη Mercosur, η οποία προβλεπόταν να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης ευρωπαίων αγροτών.

«Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, κατανοώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να σεβαστεί δικές της προθεσμίες για να ρυθμίσει εσωτερικά θεσμικά ζητήματα, όμως ταυτόχρονα, οι προθεσμίες αυτές δεν είναι απεριόριστες», τόνισε ο παραγουανός υπουργός Εξωτερικών Ρουβέν Ραμίρες στον Τύπο έπειτα από συνάντηση με τους ομολόγους του της Mercosur στη βραζιλιάνικη πόλη Φος ντο Ιγκουασού (νότια).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε όλα τα cookies; Ένας ειδικός εξηγεί

Η αγαπημένη λιχουδιά των πόνι που μπορεί να ενισχύσει όραση, εγκέφαλο και ανοσοποιητικό

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
06:23 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Είκοσι χρόνια κάθειρξη σε πρώην ανώτερο αξιωματικό για 72 εκτελέσεις αμάχων

Ειδικό δικαστήριο στην Κολομβία, γέννημα της συμφωνίας ειρήνης που υπογράφηκε με την πρώην οργ...
05:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα, σε ψηφοφορία του που διεξήχθη χθες, Παρασκευή...
04:35 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν ζητά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει τη...
04:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Βολιβία: Μαζική διαδηλώσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων

Οι πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της αντιδημοφιλούς κατάργησης των επιδοτήσεων των τι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα