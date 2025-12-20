ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

Σύνοψη από το

  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα την παράταση για έναν χρόνο της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης MONUSCO στη ΛΔ Κονγκό, έως την 20ή Δεκεμβρίου 2026.
  • Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς οι εντάσεις συνεχίζονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, παρά τη συμφωνία ειρήνης, με το ένοπλο κίνημα M23 να εξαπολύει νέες επιθέσεις.
  • Το M23 κατέλαβε πρόσφατα την Ουβίρα, προκαλώντας τη μαζική φυγή 80.000 και πλέον προσφύγων, ενώ Αμερικανοί διπλωμάτες κατηγορούν τη Ρουάντα και το M23 ότι «σαμποτάρουν μια ειρηνευτική διαδικασία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα, σε ψηφοφορία του που διεξήχθη χθες, Παρασκευή, την παράταση για έναν χρόνο της εντολής της δύναμης διατήρησης της ειρήνης στη ΛΔ Κονγκό, καθώς οι εντάσεις συνεχίζονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον.

Η απόφαση 2808 παρατείνει «έως την 20ή Δεκεμβρίου 2026 την εντολή της MONUSCO», της ειρηνευτικής δύναμης που διαθέτει κάπου 11.500 κυανόκρανους.

Πρόκειται για μία από τις λιγοστές τέτοιες αποστολές του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του θέλει να εφαρμοστεί συμφωνία ειρήνης που συνέβαλε να υπογραφεί.

Το ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, κυρίευσε στις αρχές της χρονιάς τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το M23 άρχισε νέα επίθεση στην επαρχία Νότιο Κίβου, κατά μήκος των συνόρων της ΛΔ Κονγκό με το Μπουρούντι, ενώ το Κιγκάλι και η Κινσάσα υπέγραφαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία ειρήνης υπό την αιγίδα του κ. Τραμπ.

Το ένοπλο κίνημα κατέλαβε τη 10η Δεκεμβρίου την Ουβίρα, πόλη εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, και κατά συνέπεια τμήμα των συνόρων με το Μπουρούντι, στρατιωτικό σύμμαχο της ΛΔ Κονγκό.

Υπό αμερικανική πίεση, το M23 ανακοίνωσε πως αποσύρθηκε από την πόλη. Όμως κάποια μέλη του –της «αστυνομίας» του και της «υπηρεσίας πληροφοριών» του– παρέμεναν εκεί προχθές, Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη και στις κονγκολέζικες δυνάμεις ασφαλείας.

Με αυτό το φόντο, οι διαπραγματεύσεις στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, για την ανανέωση της εντολής της MONUSCO «διαταράχθηκαν» για ακόμη μία φορά «από τη Ρουάντα και το M23, που, με τις ενέργειές τους, σαμποτάρουν μια ειρηνευτική διαδικασία άξια του ονόματός της», σχολίασε χθες η Αμερικανίδα διπλωμάτισσα Τζένιφερ Λοσέτα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΣΑ.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για συγκέντρωση κεφαλαίων επειγόντως, ώστε να καταστεί εφικτή η αξιοπρεπής υποδοχή 80.000 και πλέον ανθρώπων που έγιναν πρόσφυγες στο Μπουρούντι εξαιτίας της νέας προέλασης του M23 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Η εντολή των κυανόκρανων είχε επίσης παραταθεί για έναν χρόνο τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά με μειωμένο τον αριθμό των στρατιωτικών στις τάξεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

04:35 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Ρούμπιο: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν ζητά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε χθες Παρασκευή ότι το νέο έτος προσφέρει τη...
04:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Βολιβία: Μαζική διαδηλώσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων

Οι πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της αντιδημοφιλούς κατάργησης των επιδοτήσεων των τι...
03:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Η Ελλάδα προσχωρεί στη Διεθνή Επιτροπή Αποζημιώσεων για την Ουκρανία

Η Ελλάδα έγινε το 35ο κράτος που υπέγραψε τη Σύμβαση για τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αποζημι...
00:57 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς κι Ευρωπαίους διαπραγματευτές

Ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγμ...
