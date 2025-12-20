Ντόναλντ Τραμπ: Προστέθηκε το όνομά του στην πρόσοψη του Κέντρου Κένεντι – Οργισμένη αντίδραση των συγγενών του JFK

Enikos Newsroom

διεθνή

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ προστέθηκε επισήμως στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την ψηφοφορία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία είχε διορίσει ο ίδιος. Η κίνηση αυτή έγινε παρά τις έντονες νομικές αντιδράσεις και ενστάσεις, κυρίως από την οικογένεια του Τζον Φ. Κένεντι, που διαφώνησε δημόσια με τη μετονομασία του εμβληματικού πολιτιστικού χώρου.

Εργάτες τοποθέτησαν μεταλλικά γράμματα στην πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου, τα οποία καλύφθηκαν αρχικά με μπλε μουσαμά και λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε η νέα πινακίδα που γράφει: «The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center For the Performing Arts».

Παρά την τελετή, η οικογένεια Κένεντι αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για μια «απίστευτη» απόφαση και υποστηρίζοντας πως για να αλλάξει επίσημα το όνομα του Εθνικού Πολιτιστικού Κέντρου απαιτείται νομοθετική πράξη από το Κογκρέσο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, αν και δήλωσε έκπληκτος για την αλλαγή, είχε ήδη αναδιοργανώσει το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο χαρακτήριζε ως «υπερβολικά προοδευτικό». Είχε μάλιστα ανοίξει τη συζήτηση για την προσθήκη του ονόματός του στο κτίριο και νωρίτερα φέτος είχε ορίσει τον εαυτό του πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Σε ανάρτηση στον πρόσφατα μετονομασμένο επίσημο λογαριασμό του Κέντρου στην πλατφόρμα X, αναφερόταν: «Σήμερα, με υπερηφάνεια αποκαλύπτουμε την ανανεωμένη εξωτερική ονομασία, τιμώντας την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την αιώνια κληρονομιά του Τζον Φ. Κένεντι», μαζί με φωτογραφίες της νέας επιγραφής.

Η κίνηση αυτή δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στις ΗΠΑ, καθώς μέχρι σήμερα όλα τα εθνικά μνημεία και πολιτιστικά ιδρύματα -όπως το Μνημείο του Λίνκολν και το Μνημείο του Ουάσινγκτον– έφεραν ονόματα προέδρων μόνο μετά τον θάνατό τους.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, είχε παρέμβει έντονα στο Κέντρο Κένεντι, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του απέναντι στα πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία η κυβέρνησή του θεωρούσε ιδεολογικά αντίθετα. Μέσα στην ίδια θητεία, ο Τραμπ έδωσε το όνομά του σε ινστιτούτο ειρήνης στην Ουάσινγκτον, σε ειδικά ταμεία για παιδιά –τους λεγόμενους «λογαριασμούς Τραμπ»– και παρουσίασε μια «χρυσή κάρτα Τραμπ» για μετανάστες υψηλών εισοδημάτων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο, κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα ώστε να κατασκευάσει αίθουσα χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, τοποθέτησε πλακέτες που –σύμφωνα με τα δημοσιεύματα– ξαναγράφουν την ιστορία των προκατόχων του.

Πηγή: AFP

