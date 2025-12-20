Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ βαριά αντίποινα» στη Συρία – «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του Ισλαμικού Κράτους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση «πολύ βαριών αντιποίνων» στη Συρία, στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι ενέργειες αυτές συνδέονται άμεσα με επίθεση πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ένας διερμηνέας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ενώ νωρίτερα το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στα πλήγματα που δέχθηκαν αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP