Φαίη Σκορδά: «Παλιότερα τα κομπλιμέντα τα προσπερνούσα, τώρα τα έχω ανάγκη»

Με ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε την εκπομπή της την Παρασκευή (19/12), η Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, φαίνεται πως η μέρα της έγινε ακόμα πιο ωραία, όταν η Νάνσυ Νικολαΐδου της έκανε ένα πολύ όμορφο σχόλιο, με την παρουσιάστρια του «Buongiorno» να προχωράει σε μία προσωπική εξομολόγηση, η οποία αφορούσε τα κομπλιμέντα, και το πώς τα αντιμετωπίζει πλέον.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Νάνσυ Νικολαΐδου είπε απευθυνόμενη στην Φαίη Σκορδά: «Πόσο ωραία είσαι σήμερα, με αυτό το look».

Απαντώντας στην συνεργάτιδά της, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής ανέφερε: «Αλήθεια; Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ! Παλαιότερα τα κομπλιμέντα τα προσπερνούσα, τώρα τα έχω ανάγκη. Παλαιότερα μου έλεγαν “α, τι ωραίο σώμα”, αυτά, ούτε τα άκουγα. Τώρα χαίρομαι!».