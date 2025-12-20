Φαίη Σκορδά: «Παλιότερα τα κομπλιμέντα τα προσπερνούσα, τώρα τα έχω ανάγκη»

Σύνοψη από το

  • Η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε την εκπομπή της την Παρασκευή με ανεβασμένη διάθεση, με τη Νάνσυ Νικολαΐδου να της κάνει ένα πολύ όμορφο σχόλιο για το look της.
  • Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πώς αντιμετωπίζει πλέον τα κομπλιμέντα.
  • Η Φαίη Σκορδά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παλαιότερα τα κομπλιμέντα τα προσπερνούσα, τώρα τα έχω ανάγκη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda

Με ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε την εκπομπή της την Παρασκευή (19/12), η Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, φαίνεται πως η μέρα της έγινε ακόμα πιο ωραία, όταν η Νάνσυ Νικολαΐδου της έκανε ένα πολύ όμορφο σχόλιο, με την παρουσιάστρια του «Buongiorno» να προχωράει σε μία προσωπική εξομολόγηση, η οποία αφορούσε τα κομπλιμέντα, και το πώς τα αντιμετωπίζει πλέον.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Νάνσυ Νικολαΐδου είπε απευθυνόμενη στην Φαίη Σκορδά: «Πόσο ωραία είσαι σήμερα, με αυτό το look».

Απαντώντας στην συνεργάτιδά της, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής ανέφερε: «Αλήθεια; Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ! Παλαιότερα τα κομπλιμέντα τα προσπερνούσα, τώρα τα έχω ανάγκη. Παλαιότερα μου έλεγαν “α, τι ωραίο σώμα”, αυτά,  ούτε τα άκουγα. Τώρα χαίρομαι!».

