Έγκυος η Άννα Κορακάκη: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει…» – Η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού

Μητέρα ετοιμάζεται να γίνει η Άννα Κορακάκη. Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής αποκάλυψε το χαρμόσυνο νέο μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Παρασκευή (19/12). Μάλιστα, στη τρυφερή δημοσίευσή της, αποκάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένει.

Συγκεκριμένα, η Άννα Κορακάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media, μερικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η ίδια, μαζί με τον σύζυγό της και το σκυλάκι τους.

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την Ολυμπιονίκη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ενώ στο πρόσωπό της αποτυπώνεται η ευτυχία, γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της, στην οποία σε λίγο καιρό θα πρωταγωνιστεί η κόρη της.

Η μέλλουσα μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για ‘σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

Η Άννα Κορακάκη, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριες της γενιάς της, έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Ολυμπιονίκης στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη, ενώ γνωστοποίησε το γεγονός το 2025, με αφορμή την δεύτερη επέτειό τους.