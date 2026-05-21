Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα – Η αποπυρηνικοποίηση στο προσκήνιο

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Βόρεια Κορέα, πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap,επικαλούμενο έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Μια άλλη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι μια ομάδα κινεζικών αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας και του πρωτοκόλλου βρισκόταν πρόσφατα στην Πιονγιάνγκ και ότι είναι πιθανή μια επίσκεψη του Σι στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην εκτίμηση αυτή συνηγορούν η επίσκεψη του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στην Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα, αλλά και τα πρόσφατα ταξίδια μελών της προσωπικής ασφάλειας του Σι και στελεχών του πρωτοκόλλου στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας.

Η Κίνα είναι βασικός οικονομικός και πολιτικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας και οι δύο έχουν καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών που είχαν ψυχρανθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ επισκέφθηκε το Πεκίνο πέρυσι και στάθηκε δίπλα στον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κιμ τρεις φορές κατά την πρώτη του θητεία για να διαπραγματευτεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και ότι είχε καλή σχέση μαζί του.

Το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης στο προσκήνιο

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουάνγκ Γι, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου και τη στρατηγική επικοινωνία με το Πεκίνο.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα πέρυσι, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Η πιθανή επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγκγιάνγκ ακολουθεί επίσης τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον κοινό στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

Άλλη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος ενδέχεται να επιδιώξει να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά την επίσημη επίσκεψη του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ στην Κίνα τον Ιανουάριο, ο τελευταίος είχε ζητήσει από τον Σι να συμβάλει στη διαμεσολάβηση για τις διακορεατικές σχέσεις κι αυτός φέρεται να απάντησε θετικά στο αίτημα αυτό.

Σημειώνεται ότι φέτος οι δύο χώρες συμπληρώνουν 65 χρόνια από την υπογραφή της συνολικής συνθήκης συνεργασίας τους.

Πηγές: Reuters – Koreatimes