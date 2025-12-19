Παναγιώτα Βλαντή: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Πραγματικά ήταν για μένα αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή»

Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου κάθισε την Παρασκευή (19/12) η Παναγιώτα Βλαντή. Η ταλαντούχα ηθοποιός στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Η καλλιτέχνις μίλησε για τον σύζυγό της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήταν για εκείνη «αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή». Επιπλέον τοποθετήθηκε για το θέμα της κατάψυξης ωαρίων, σημειώνοντας πως προτείνει στα κορίτσια να κάνουν.

«Το να είσαι ανοιχτή γενικώς και να περιμένεις ή να κυνηγάς κάτι, να θες τον άνθρωπο που θα σε γεμίσει, οκ. Το να ψάχνεις το τέλειο όμως… Γιατί και εμείς δεν είμαστε τέλειες. Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο έρχεται η στιγμή, άλλους νωρίτερα, άλλους αργότερα. Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος πραγματικά ήταν για μένα αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.

Σχετικά με την κατάψυξη ωαρίων, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Το λέω και στα νέα κορίτσια και στις μαμάδες τους για την κατάψυξη ωαρίων, ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οι γυναίκες, και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Μπορεί να γίνει μία δωρεά αργότερα άμα θέλεις. Έχει αλλάξει η εποχή πάρα πολύ. Όπως λες και εσύ, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο αργότερα στη ζωή σου. Εγώ προτείνω στα κορίτσια να το κάνουν».