Παναγιώτα Βλαντή: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Πραγματικά ήταν για μένα αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή»

Σύνοψη από το

  • Η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την προσωπική της ζωή και τον σύζυγό της, δηλώνοντας πως ήταν για εκείνη «αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή».
  • Η ταλαντούχα ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος πραγματικά ήταν για μένα αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή».
  • Η Παναγιώτα Βλαντή τοποθετήθηκε και για το θέμα της κατάψυξης ωαρίων, σημειώνοντας πως «προτείνει στα κορίτσια να το κάνουν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παναγιώτα Βλαντή
Φωτογραφία: Instagram/panagiotavlanti_official

Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου κάθισε την Παρασκευή (19/12) η Παναγιώτα Βλαντή. Η ταλαντούχα ηθοποιός στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Η καλλιτέχνις μίλησε για τον σύζυγό της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήταν για εκείνη «αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή». Επιπλέον τοποθετήθηκε για το θέμα της κατάψυξης ωαρίων, σημειώνοντας πως προτείνει στα κορίτσια να κάνουν.

«Το να είσαι ανοιχτή γενικώς και να περιμένεις ή να κυνηγάς κάτι, να θες τον άνθρωπο που θα σε γεμίσει, οκ. Το να ψάχνεις το τέλειο όμως… Γιατί και εμείς δεν είμαστε τέλειες. Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο έρχεται η στιγμή, άλλους νωρίτερα, άλλους αργότερα. Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος πραγματικά ήταν για μένα αυτό που νομίζω ότι ήθελα σε όλη μου τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.

Σχετικά με την κατάψυξη ωαρίων, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Το λέω και στα νέα κορίτσια και στις μαμάδες τους για την κατάψυξη ωαρίων, ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οι γυναίκες, και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Μπορεί να γίνει μία δωρεά αργότερα άμα θέλεις. Έχει αλλάξει η εποχή πάρα πολύ. Όπως λες και εσύ, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο αργότερα στη ζωή σου. Εγώ προτείνω στα κορίτσια να το κάνουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι οπο...
17:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος για τα προσθετικά μέλη: «Οι κόρες μου ήρθαν, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήταν την Παρασκευή (19/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο ...
16:28 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Καπουτζίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο…»

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη τις τελευταίες ημέρες απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας...
14:46 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Εξώδικο επιχειρηματία στον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι απαντά στις καταγγελίες του τραγουδιστή

Εξώδικο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα