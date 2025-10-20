Παναγιώτα Βλαντή: «Ήταν πολύ κακό για μένα – Με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Παναγιώτα Βλαντή
Φωτογραφία: Instagram/panagiotavlanti_official

Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Παναγιώτα Βλαντή, αυτή την εβδομάδα, στο κανάλι House of NK του Youtube. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ την Κυριακή, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως κινήθηκε νομικά για δημοσίευμα που την αφορούσε μα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Παναγιώτα Βλαντή: «Δεν είχα στο μυαλό μου τον γάμο – Ενώ ήμουν δεσμευμένη, ένιωθα ότι είμαι εγκλωβισμένη»

Συγκεκριμένα, η Παναγιώτα Βλαντή εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ήμουν μια φορά σε ένα εμπορικό κέντρο και είχε παπαράτσι, με τράβηξε και είπε ότι εγώ τσακώθηκα με την πωλήτρια. Επειδή είχα έντονο βλέμμα και μιλούσα με την φίλη μου και λέγαμε κάτι πολύ σοβαρό».

«Φυσικά αυτό το κίνησα δικαστικά γιατί ήταν πολύ κακό για μένα, προσεβλήθην απίστευτα. Πάρα πολύ κακό για μένα. Δηλαδή αν έλεγαν ότι τα έχω με κάποιον, θα έλεγα “εντάξει, δεν πειράζει, ας το λένε”. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό όμως με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο, λέγοντας ότι μίλησα άσχημα σε πωλήτρια ενώ έπινα καφέ».

«Ήταν πάρα πολύ κακό, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό. . Ό,τι γράφουν, ότι “τσακώθηκε” και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Αν πουν ότι τα ‘χω με τον τάδε, ενώ δεν τα ‘χω, δεν με ενδιαφέρει», συμπλήρωσε η Παναγιώτα Βλαντή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
19:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δημοσθένης Παπαδόπουλος: «Όταν έφυγα από την Ελλάδα μπορεί να άγγιζα την κατάθλιψη – Δεν με εξέφραζε τίποτα, δεν έπαιρνα χαρά»

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής της ΕΡΤ, «Καλημέ...
17:43 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό – Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή»

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για την σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη,...
16:19 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Για πρώτη φορά γονείς ετοιμάζονται να γίνουν σε λίγους μήνες ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλά...
09:39 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers, πέθανε σε ηλικία 48 ετών: «Χάσαμε τον αδελφό μας»

Ο ροκ σταρ των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς – ο ιδρυτικός μπασίστας του nu metal συγκροτήματος – πέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης