Χάρης Ρώμας: «Το Καφέ της Χαράς με εκτίναξε σαν καλλιτέχνη πρώτης γραμμής – Τετραπλασιάστηκε το κασέ μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν το απόγευμα της Κυριακής ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος μίλησε για την τηλεοπτική του διαδρομή και όσα του πρόσφερε αυτή.

«Όπωσδήποτε ξεχωρίζω δια της λογικής πράγματα τα οποία έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου, όπως το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Θα ήταν άδικο να μην το ξεχωρίσω γιατί μπήκε και στα ρεκόρ Γκίνες για την επαναληπτικότητα του και γιατί βλέπω ότι ακόμα έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση στα Σαββατοκύριακα. Επίσης, το “Καφέ της Χαράς” με εκτίναξε σαν καλλιτέχνη πρώτης γραμμής» εκμυστηρεύτηκε ο αγαπημένος δημιουργός

«Και οικονομικά, το κασέ μου τετραπλασιάστηκε τότε βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους καθώς δεν υπάρχουν σήμερα αυτού του είδους οι ανέσεις που έδινε η ιδιωτική τηλεόραση στις μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή που σε πλήρωνε, σε εκτίνασσε και σε αξιοποιούσε» συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει αυτό, τόσο εύκολα, για τους νέους ανθρώπους αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα όπως είναι οι πλατφόρμες. Κάθε εποχή πρέπει να προσαρμόζεται και η σημερινή φυσικά γεννάει ταλέντα, βλέπω καταπληκτικούς συναδέλφους» πρόσθεσε ο Χάρης Ρώμας.

