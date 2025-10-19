Ζελένσκι: Καλεί τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν – «Δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς», σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, δηλώνει στη συνέντευξη που δόθηκε τον Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.

Αφού απέσπασε με πανηγυρισμούς μία συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και πλέον κρέμεται σε μία κλωστή, ο Τραμπ έβαλε ως στόχο να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών κωφεύοντας στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.

Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: “είμαι έτοιμος” ».

«Ήθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».

«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».

21:52 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Financial Times: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας – Του είπε ότι ο Πούτιν απειλεί να καταστρέψει την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους ...
19:36 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου φέρνει στην δημοσιότητα το γαλλ...
19:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Οι αντάρτες Χούθι κρατούν 20 εργαζόμενους του οργανισμού

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι 20 εργαζόμενοί του έχουν συλληφθεί από τους Χούθι στη Σαναά, την π...
18:41 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα: Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Ράφα – «Δείξτε αυτοσυγκράτηση, απαντήστε αναλογικά» λένε οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα τη...
