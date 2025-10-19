Φονικό στην Φοινικούντα: Περίπου 5,5 ώρες κράτησε η απολογία του φερόμενου «εκτελεστή» – «Ο ανιψιός αναγνώρισε λάθος άτομο» υποστήριζει

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μεσσηνία Φοινικούντα δολοφονία
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες, ολοκληρώθηκε στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας η διαδικασία απολογίας του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας» και υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι στη σκηνή του εγκλήματος εισήλθε ο συγκατηγορούμενός του, ενώ ο αυτόπτης ή ο υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας «αναγνώρισε λάθος άτομο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαβέλα:

«Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες. Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή. Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας.

Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε. Η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια· τώρα μόλις ξεκίνησε. Έχουμε, λοιπόν, αρκετή πορεία μπροστά μας… Επαναλαμβάνω ότι ο εντολέας μου επιθυμεί να αποδειχθεί η αλήθεια μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Από αυτό το βήμα, εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Στις 19:40 πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος που παραδόθηκε και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το πάρουν και πότε – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Άνδρας κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες για τις μακρύτερες πλεξούδες γενειάδας – Ξεπερνούν τα 1,06 μέτρα
περισσότερα
22:09 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2977 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (19/10). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:33 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Στη φυλακή δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης άνω των 2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ – Αρνούνται τις κατηγορίες

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 25ης ανακρίτριας, τα δύο αδέλφια από...
19:23 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Μοναδικές εικόνες στην Κρήτη – Χωριά του Λασιθίου «χάθηκαν» μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τα παράλια του Λασιθίου στην Κρήτη, όπου ομίχλη και σύννεφα «...
17:51 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΕΣΗΕΜ-Θ: Καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εκφρά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης