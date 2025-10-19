Φονικό στην Φοινικούντα: Περίπου 5,5 ώρες κράτησε η απολογία του φερόμενου «εκτελεστή» – «Ο ανιψιός αναγνώρισε λάθος άτομο» υποστήριζει

Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες, ολοκληρώθηκε στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας η διαδικασία απολογίας του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας» και υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι στη σκηνή του εγκλήματος εισήλθε ο συγκατηγορούμενός του, ενώ ο αυτόπτης ή ο υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας «αναγνώρισε λάθος άτομο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαβέλα:

«Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες. Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή. Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας.

Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε. Η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια· τώρα μόλις ξεκίνησε. Έχουμε, λοιπόν, αρκετή πορεία μπροστά μας… Επαναλαμβάνω ότι ο εντολέας μου επιθυμεί να αποδειχθεί η αλήθεια μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Από αυτό το βήμα, εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Στις 19:40 πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος που παραδόθηκε και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός»