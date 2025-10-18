Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Την Κυριακή οι απολογίες των δύο συλληφθέντων – Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων. Οι δύο 22χρονοι αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Κυριακής ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και οι απολογίες τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και δολοφόνησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη. Ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής έχει αναγνωριστεί από τον 33χρονο ανιψιό του θύματος, που αποτελεί και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Νέες καταθέσεις

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία. Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με την ανακρίτρια να λαμβάνει νέα σημαντικά στοιχεία.

Μετά τις πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος και της συντρόφου του την Παρασκευή, το μεσημέρι του Σαββάτου κατέθεσε ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού» και φίλος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο επιχειρηματίας σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δέχθηκε τηλεφώνημαμετά την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου επικοινώνησε τηλεφωνικά εκ μέρους του 33χρονου, με τον επιχειρηματία από την Αττική, λίγα λεπτά μετά το φρικτό έγκλημα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Παράλληλα οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν αθόρυβα τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο το ίδιο όχημα να είχε εντοπιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη στη ΓΑΔΑ.

Η έρευνα συνεχίζεται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της ανάκρισης και την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας γύρω από τη διπλή δολοφονία.

Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 22χρονου «εκτελεστή»

Σύμφωνα με το Mega, από πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου εκτελεστή διαπιστώνεται πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα. Πρόκειται για τα ρούχα και τον εξοπλισμό που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του στην Καλλιθέα, τα οποία φέρεται ότι φορούσε κατά την ημέρα της διπλής ανθρωποκτονίας και τα οποία εξετάσθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Τα σενάρια είναι δύο: είτε δεν πυροβόλησε τελικά εκείνος, είτε είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του μετά τη δολοφονία.

Όσον αφορά τον συνεργό τα δικά του ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο δεν έχουν βρεθεί.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι δύο 22χρονοι είχαν επικοινωνία μία μέρα μετά το διπλό φονικό, παρά το γεγονός ότι ο «συνεργός» έχει ισχυριστεί ότι πέταξε το κινητό του σε υπόνομο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο «συνεργός» να μην έφυγε από το κάμπινγκ μετά το έγκλημα αλλά να παρέμεινε στο σημείο, και ενδεχομένως να τον βοήθησε κάποιος να κρυφτεί.

Τι είπε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ σε φίλη του πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με το STAR, λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είπε σε φίλη του: «Είναι δύο εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα νοσοκομείο, τώρα είμαι κάμπινγκ. Κρατώ την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει κουνούπι. Ζούμε σε ένα τρελό άπληστο κόσμο».

Ο 68χρονος αναφερόταν στην επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη με το αεροβόλο. Προσπαθούσε να καταλάβει ποιος και γιατί θέλει το κακό του. Αυτά φέρεται να μετέφερε στους αστυνομικούς η κοντινή του φίλη, δείχνοντας μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο viber.