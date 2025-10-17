Φοινικούντα: Διευρύνεται ο «κύκλος» των υπόπτων για το διπλό φονικό – Οι καταθέσεις του ανιψιού και της συντρόφου του και τα προφητικά λόγια του 68χρονου

Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, για το οποίο έχουν ήδη συλληφθεί δύο 22χρονοι. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν δεδομένα από επτά κινητά τηλέφωνα, ενώ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, έδωσαν συμπληρωματική κατάθεση ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του.

Το πρωί, ο ανιψιός συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και την σύντροφό του οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ώστε να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση. Ωστόσο, κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση για ό,τι συνέβη στο κάμπινγκ, αλλά όσα έγιναν πριν και μετά, με τον 33χρονο να μένει στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου 6,5 ώρες.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ανιψιού, το βράδυ εκείνο ήταν και εκείνος στη ρεσεψιόν και είδε έναν άνδρα με ξανθά μαλλιά να πηγαίνει και να ζητά χώρο για να μείνει από τον ιδιοκτήτη. Είχαν μια μικρή συνομιλία και αμέσως μετά τον πυροβόλησε 2 φορές. Καταδίωξε μετά και τον ανιψιό και τον επιστάτη, πυροβόλησε τον επιστάτη και μετά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί εάν ο δράστης πυροβόλησε και εκείνον η όχι.

Όλα αυτά παραμένουν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν στις σχέσεις των εμπλεκόμενων με έναν άνδρα, ο οποίος στο παρελθόν είχε επαφές και με τον ανιψιό, αλλά και με τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η επικοινωνία του ανιψιού με τον εργοδότη του ενός 22χρονου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρών στο έγκλημα, φέρεται να μην αρνήθηκε ότι γνώριζε και τον 22χρονο κατηγορούμενο και φερόμενο ως συνεργό, αλλά και τον εργοδότη του, η επιχείρηση του οποίου, βρίσκεται πολύ κοντά με το κατάστημα στην Αθήνα από όπου οι δράστες νοίκιασαν το σκούτερ που τους οδήγησε στη Μεσσηνία.

Μάλιστα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο ανιψιός φέρεται να παραδέχτηκε ότι λίγη ώρα μετά το έγκλημα ήρθε σε επικοινωνία με τον εργοδότη του 22χρονου κατηγορούμενου.

Ο ανιψιός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο κατηγορούμενος αυτόν τον καιρό εργάζεται σε ένα μαγαζί με δερμάτινα, το οποίο ανήκει στον φίλο μου. Για να καταλάβετε τι σχέση έχω μαζί του, μετά την επίθεση, ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει με το κινητό της και να με ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ».

Οι 2 διαθήκες

Παράλληλα, ένα θρίλερ εκτυλίσσεται γύρω από την διανομή της περιουσίας και κυρίως όσον αφορά τις διαφορές στις 2 διαθήκες που είχε συντάξει το θύμα.

Στην πρώτη διαθήκη το θύμα μοίραζε την μεγάλη του περιουσία στα ανίψια του και τον εγγονό του, όμως τον Οκτώβριο του 2025 ξαναγράφει την διαθήκη του ακυρώνοντας την προηγούμενη και ορίζει βασικούς κληρονόμους τον 33χρονο ανιψιό του και τον επιστάτη.

«Ο 68χρονος δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, τσακωνόταν πολύ εύκολα»

Η σύντροφος του ανιψιού με τον οποίο διατηρούν σχέση εδώ και 4 χρόνια ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν τα δύο θύματα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτη, είχαν διαφορές με κάποιους.

«Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ο 68χρονος δεν ήταν πολύ εύκολος άνθρωπος. Τσακωνόταν πολύ εύκολα με τον κόσμο, είτε πελάτες είτε εργαζόμενους που έπαιρνε για διάφορες δουλειές. Ο επιστάτης από την άλλη ήταν πιο ήρεμος και έκανε πλάκα. Αλλά στην προσπάθειά του να κάνει πλάκα έλεγε χοντράδες και μερικές φορές προστυχιές. Τα δύο θύματα γενικά ειρωνεύονταν πολλές φορές τους πελάτες και τους έφερνα σε δύσκολη θέση. Ο 68χρονος ήταν ισχυρογνώμων και νόμιζε ότι σε όλα έχει δίκιο και αυτό πολλές φορές οδηγούσε σε τσακωμό. Εγώ προσπαθούσα να μην έρχομαι σε σύγκρουση μαζί του και κάθε φορά που έβλεπα ότι πάει να γίνει κάτι τέτοιο, έκανα πίσω» κατέθεσε, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Ο 68χρονος είχε τσακωθεί με την ανιψιά του για ένα σπίτι»

Η 22χρονη φίλη του ανιψιού, αναφερόμενη στα κληρονομικά της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατέθεσε ότι ο 68χρονος είχε τσακωθεί με την ανιψιά του το καλοκαίρι του 2024 για ένα σπίτι που της είχε παραχωρήσει ο σύντροφός της έπειτα από προτροπή του θύματος.

«Επειδή η ανιψιά του 68χρονου ήθελε αν κάνει κάποιες αλλαγές στο σπίτι και ο 68χρονος δεν ήθελε, τσακώθηκαν και από τότε δεν μιλούσαν και ο 68χρονος έλεγε ότι “τελικά η ανιψιά μου ήταν ένα τέρας, αχάριστη και δεν ήταν καλός άνθρωπος”» είπε η 22χρονη.

Η μάρτυρας είπε ακόμα στην κατάθεσή της ότι δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να ήθελε να κάνει κακό στον 68χρονο θείο του συντρόφου της. «Δεν είχα καταλάβει κάτι το διάστημα που δούλευα στο κάμπινγκ, ούτε ο σύντροφός μου μου είχε πει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο στο έγκλημα αυτό».

Τα προφητικά λόγια του ιδιοκτήτη πριν τη δολοφονία

Οι Αρχές έχουν επίσης εστιάσει στις δύο επιθέσεις με αεροβόλο που δέχθηκε το θύμα ενάμιση μήνα πριν δολοφονηθεί. Και αυτές οι επιθέσεις είχαν υπαίτιο τον 22χρονο συνοδηγό της μηχανής που εμπλέκεται στο έγκλημα. Το παράδοξο είναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, ότι ενώ ο ιδιοκτήτης στην πρώτη επίθεση με αεροβόλο, στις 7 Σεπτεμβρίου, είδε τον μαυροφορεμένο και με κουκούλα δράστη, δεν τον αναγνώρισε και δεν πήγε το μυαλό του στον συγκεκριμένο άντρα.

Στη δεύτερη επίθεση, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, λέγοντας τα εξής «προφητικά» λόγια:

«Η μανία του δράστη κατά την πρώτη επίθεση που έτρεχε από πίσω μου και με πυροβολούσε όταν προσπάθησα να διαφύγω, δείχνει ότι δεν ήθελε απλώς να με εκφοβίσει, αλλά ήθελε να μου κάνει κακό. Επίσης, το γεγονός ότι με σημάδευε στο πρόσωπο σε συνδυασμό ότι σήμερα επέστρεψε προφανώς για να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δείχνει ότι ήθελε να μου αφαιρέσει τη ζωή».

Σε καμία από τις δύο επιθέσεις δεν έγινε, όμως, λόγος για χρήματα και δεν υπήρξε εκβιασμός. Ειδικά στην πρώτη, ο 22χρονος δεν έδρασε ως ένας άνθρωπος που θέλει να εκβιάσει. Πλησίασε τον 68χρονο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον σημάδεψε και στη συνέχεια τον χτύπησε.

Μάλιστα, είχαν και έναν μικρό διάλογο, καθώς ο 68χρονος μόλις τον είδε τον ρώτησε «Τι κάνεις εκεί, παίζεις;» και ο συνεργός απάντησε «Ναι παίζω». Αμέσως μετά τον καταδίωξε, τον σημάδεψε με το όπλο και τον χτύπησε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.