Νίκος Ασλανίδης: Οι αρχές της Τουρκίας απαγόρευσαν την είσοδο στην χώρα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ3

Επικίνδυνος για την Τουρκία χαρακτηρίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 και μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), Νίκος Ασλανίδης ενώ του απαγορεύτηκε κι η είσοδος στη γείτονα όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (17/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη δυσάρεστη «έκπληξη» επιφύλαξαν στον έμπειρο δημοσιογράφο οι συνοριακές τουρκικές αρχές, κατά τον έλεγχο διαβατηρίων περίπου 100 δημοσιογράφων-μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ που ταξίδευαν προς την Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο αποστολής της Ένωσης Συντακτών.

Οι τουρκικές αρχές αρχικά κράτησαν τον δημοσιογράφο στο αστυνομικό τμήμα, απ’ όπου τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, μετά και από διαπραγματεύσεις του Έλληνα προξένου στην Αδριανούπολη και της διοίκησης της ΕΣΗΕΜΘ.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Ασλανίδης στο ertnews.gr, «ένας αστυνομικός που ήξερε λίγα ελληνικά μου έλεγε συνέχεια ότι είμαι ιδιαίτερα επικίνδυνος και μου πρότεινε να επισκεφθώ την τουρκική πρεσβεία για να μάθω ‘τι έκανα’». Σχολιάζοντας το περιστατικό εξάλλου, ο ίδιος σημείωσε: «Είναι μια προσπάθεια από το βαθύ κράτος – γιατί με το λαό δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα – να μας εκφοβίσει εμάς τους δημοσιογράφους να μην κάνουμε τη δουλειά μας, να μην παρουσιάζουμε την ιστορική αλήθεια», ενώ επισήμανε πως στα ντοκιμαντέρ του δεν έκανε τίποτα παρά πάνω από το να παρουσιάσει αυτόπτες μάρτυρες τραγικών γεγονότων που συνδέονται με τη γενοκτονία των Ποντίων.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS