Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας του σπουδαίου τραγουδοποιού επιβαρύνθηκε, με αποτέλεσμα την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καταξιωμένος συνθέτης και στιχουργός είναι πλέον καλύτερα και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.

Η μάχη με τον καρκίνο

Υπενθυμίζεται ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», είχε περιγράψει και την μάχη του με τον καρκίνο, με τον οποίο διαγνώστηκε το 2020: «Μιας και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα.

Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου – γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός. Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλη αδυναμία».