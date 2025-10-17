Γιώργος Περρής: Ο λόγος που μίλησε ανοιχτά για την σεξουαλικότητά του – «Ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Περρής
Φωτογραφία: Instagram/georgeperris

Τον Μάρτιο του 2022, ο Γιώργος Περρής σε συνέντευξή του μίλησε ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Τρία χρόνια μετά, ο γνωστός τραγουδιστής καλεσμένος στην εκπομπή «Ήρθε κι Έδεσε», αναφέρθηκε στον λόγο που τότε είχε πάρει την απόφαση να αποκαλύψει πως είναι ομοφυλόφιλος, καθώς και στα μηνύματα που λαμβάνει από νέα παιδιά, απ’ όλον τον κόσμο.

«Θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη. Ο λόγος που το έκανα εγώ, βέβαια, ήταν γιατί για μένα ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη. Πολιτική, όχι κομματική. Πολιτική με την έννοια του πολίτη. Ως πολίτης μιας κοινωνίας, έχω την ευθύνη να μιλήσω για τα πράγματα που με αφορούν, πόσω μάλλον όταν μου δίνεται μία πλατφόρμα, που αυτό που θα πω θα ακουστεί περισσότερο. Έχω την ευθύνη να μιλήσω, γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι όταν επιβάλλεται η σιωπή, μας επιβάλλεται η σιωπή και δεν είναι από επιλογή, μπορεί να την μικρύνει την ύπαρξη μας πάρα πολύ!», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Γιώργος Περρής.

Ακόμα, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Κι εγώ, λοιπόν, ορμώμενος από μία ιστορία ενός νέου παιδιού, που ήρθε στα αυτιά μου και που γνώρισα τότε, και από τα τρία λόγια που του είπα, είδα την αντίδραση του και είδα πόση βοήθεια πήρε εκείνη τη στιγμή, θεώρησα ότι αν μπορέσω να βοηθήσω έστω ένα παιδί ακόμα, έχω ευθύνη να το κάνω.

Οπότε δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο η επιλογή αυτή και δεν με αφορά το κατά πόσο είναι κλειστή η κοινωνία ή δεν είναι. Πάντα η κοινωνία σε κάποια πράγματα θα είναι κλειστή. Πάντα ενδεχομένως δεν θα είναι έτοιμη για κάποια πράγματα. Το θέμα είναι εμείς να την πάμε μπροστά, δεν πάει μαγικά από μόνη της».

«Το μόνο που κρατάω από όλο αυτό είναι ότι τόσα χρόνια μετά, ακόμα μου έρχονται πάρα πολλές ιστορίες νέων παιδιών, από όλο τον κόσμο, που μου στέλνουν την ιστορία τους, πόσο τους βοήθησα και ότι το παράδειγμά μου τούς βοήθησε να μιλήσουν στους γονείς τους, στη ζωή τους, να συναντήσουν τον έρωτα, να αποδεχθούν τον εαυτό τους, και είναι το μόνο, το οποίο έχει σημασία για μένα!», σημείωσε ο Γιώργος Περρής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στα τάρταρα οι δείκτες -Τι δείχνουν τα στοιχεία για το Nikkei και το ευρώ και ποιες είναι οι εκτιμ...

GSI: Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Τι συζητήθηκε

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Ανατριχιαστική αρχαία προφητεία μιλά για μυστηριώδη φιγούρα με «κόκκινο καπέλο» που θα αλλάξει τον κόσμο
περισσότερα
18:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αννίτα Πάνια για Βλάσση Μπονάτσο: «Μιλήσαμε στο τηλέφωνο δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή»

Για τον Βλάσση Μπονάτσο μίλησε η Αννίτα Πάνια στην ραδιοφωνική εκπομπή της, με αφορμή την συμπ...
17:41 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Χάρης Βαρθακούρης: «Η τηλεοπτική συνύπαρξη με την σύζυγό μου έφερε γκρίνια στο σπίτι μας»

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του. Από το ...
17:22 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Στεφόπουλος: «Έκανα την κόρη μου αρκετά μεγάλος, μου δίνει φοβερή ενέργεια και νιότη»

Ο Γιάννης Στεφόπουλος, τον οποίο φέτος παρακολουθούμε στην επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής ...
16:41 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Έχει μαζευτεί πάρα πολλή πλέμπα σε αυτό το εργαλείο και εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα εκεί»

Το πρωί της Παρασκευής (17/10) ο Σωτήρης Τσαφούλιας κάθισε στον καναπέ του «Buongiorno». Ο επι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης