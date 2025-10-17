Σωτήρης Τσαφούλιας: «Έχει μαζευτεί πάρα πολλή πλέμπα σε αυτό το εργαλείο και εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα εκεί»

Το πρωί της Παρασκευής (17/10) ο Σωτήρης Τσαφούλιας κάθισε στον καναπέ του «Buongiorno». Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο με την δουλειά του αλλά και με αυτά που λέει όταν αποφασίζει να μιλήσει δημόσια, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στον λόγο που έχει μόνο ένα προφίλ σε αυτά.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως σκέφτεται σοβαρά να κλείσει και τον συγκεκριμένο λογαριασμό. «Δεν χρειάζεται αυτή η αρρώστια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης απάντησε πως: «Έχω μόνο μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook, στην οποία είμαι πάρα πολύ κοντά στο να κάνω μια ανακοίνωση και να χαιρετήσω τον κόσμο για να την κλείσω κι αυτήν. Μπορούμε με τον κόσμο να συναντιόμαστε στα θέατρα και στα έργα, δεν χρειάζεται αυτή η αρρώστια.

Μας βάζουν και πληρώνουμε με τον μήνα αυτό το verified, μου χάκαραν το προφίλ μου και ζητούσαν από ανθρώπους λεφτά και κάποιοι μπορεί να έβαλαν. Πλήρωνα δικηγόρους, έκανα μηνύσεις και αγωγές. Ποιος ο λόγος για όλο αυτό; Ότι θα μου προσφέρει τι;».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συνεχίζοντας εξήγησε ότι: «Με τον κόσμο μπορούμε να συναντηθούμε σε ομιλίες, σε θέατρα, μέσα από τα έργα. Δεν χρειάζεται να έχεις ανοιχτό ένα παράθυρο σε όλη την ασχήμια και την τοξικότητα του κόσμου, για να μπορεί να σε βρει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να σου γράψει το οτιδήποτε μπορεί να σε κλονίσει και να σου χαλάσει την ηρεμία. Είναι μία λύση.

Ήταν και είναι εργαλείο που μπορεί να δώσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει μαζευτεί πάρα πολλή πλέμπα σε αυτό το εργαλείο και εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα εκεί».