Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Πέμπτης, και μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο δημοφιλής σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις ατάκες του που έχουν παρεξηγηθεί κατά καιρούς, στη συζήτηση γύρω από το «cancel» και στη δύναμη που κρύβουν οι λέξεις.

Ο ίδιος παραδέχθηκε: «Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον όρο «συμπερίληψη», τονίζοντας: «Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη “συμπερίληψη”. Και αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας στάθηκε και στη σημασία των λέξεων, εξηγώντας πως αυτές δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους: «Εννοώ πως ακόμη κι αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμή τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλός σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει».