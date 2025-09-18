Πάτρα: Ένταση και δακρυγόνα στην πορεία για τα 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας για την συμπλήρωση 12 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η ένταση επικράτησε στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη, όταν άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρωμένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε μία προσαγωγή.

Σημειώνεται ότι στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, με την συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων.