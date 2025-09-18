Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με κεντρικό σύνθημα «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» ξεκίνησε η αντιφασιστική πορεία ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την συμπλήρωση 12 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου ξεκίνησε η πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στα πανό που κρατούν οι διαδηλωτές αναγράφονται συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την κινητοποίηση επιτηρούν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κινητοποίησης είναι κλειστοί 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Δείτε εικόνες από την ιστοσελίδα GRTimes.gr: