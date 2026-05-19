Τον Bασίλη Σπανούλη «γλυκοκοιτάζει» για τον πάγκο της η Μπαρτσελόνα

Καθώς όπως όλα δείχνουν ο ως τώρα τεχνικός της, Τσάβι Πασκουάλ θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με προορισμό την Ντουμπάι, η Καταλανική ομάδα φαίνεται να «γλυκοκοιτάζει» τον Βασίλη Σπανούλη για τον πάγκο της.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, με τον Τσάβι Πασκουάλ να είναι πολύ κοντά στην Ντουμπάι BC. Ο Καταλανός τεχνικός μετά το πέρασμα από την Μπάρτσα αυτή την σεζόν, δεν κατάφερε να γυρίσει το διακόπτη και να την οδηγήσει στα playoffs της Euroleague.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Encestando», ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για τον πάγκο, μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό στα μέσα της σεζόν.

Μαζί με τον Έλληνα τεχνικό, στην σχετική λίστα βρίσκεται και ο προπονητής της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο.

