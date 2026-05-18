Μουντιάλ 2026: Πρόβλημα στην Ισπανία με Φερμίν Λόπεθ και Λαμίν Γιαμάλ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Lamine Yamal
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέους προβληματισμούς αντιμετωπίζει η Εθνική Ισπανίας, λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φερμίν Λόπεθ, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός ενημερώθηκε ότι ο Φερμίν Λόπεθ έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Ο τραυματισμός θα οδηγήσει τον παίκτη στο χειρουργείο, ενώ ο χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται περίπου στους δύο μήνες.

Ο Λόπεθ ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι στον αγώνα με την Μπέτις και δεν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Το ιατρικό επιτελείο εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο μιας μικρής ρωγμής, η οποία θα τον κρατούσε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και δεν θα του στερούσε την κλήση από τον Ντε λα Φουέντε. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τις αρχικές ανησυχίες και έδειξε κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο, στην περιοχή του μικρού δαχτύλου του δεξιού ποδιού.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανική Ομοσπονδία βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με το ιατρικό τιμ της Μπαρτσελόνα για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει τραυματισμό στον μηρό και δεν θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της Ισπανίας στις 15 Ιουνίου απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Γιαμάλ θα προσπαθήσει να προλάβει τον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21 Ιουνίου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του από τα ιατρικά επιτελεία της ομοσπονδίας και της Μπαρτσελόνα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Kαλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσα πρέ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,47% – Στα 240,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ανανεωμένη Siri θα προσφέρει αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας
περισσότερα
15:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία ...
04:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομ...
03:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της ...
02:58 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρική...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν