Τουρκία: Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στη Μερσίνη – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 8 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία, στην πόλη Μερσίνη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το AFP.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση ξεκίνησε μέσα σε εστιατόριο, όπου ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον πελατών και εργαζομένων, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Η επίθεση ξεκίνησε μέσα σε εστιατόριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιματηρή αλυσίδα επιθέσεων ξεκίνησε στη συνοικία Kadelli Dörtler της Ταρσού.

Ο ένοπλος δράστης, με τα αρχικά Μ.Ο., εισέβαλε σε εστιατόριο που ανήκε στον Σαμπρί Παν και άνοιξε πυρ προς κάθε κατεύθυνση.

Από την επίθεση σκοτώθηκε επί τόπου ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σαμπρί Παν υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σκότωνε ανθρώπους κατά τη διαδρομή της διαφυγής

Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο δράστης διέφυγε με όχημα από την περιοχή και συνέχισε να πυροβολεί κατά μήκος της διαδρομής του, αναφέρει το τουρκικό Yasam.

Στην αγροτική περιοχή Kaburgediği πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος έβοσκε τα ζώα του, ενώ στη συνοικία Yenimahalle δολοφόνησε και τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κοτζά κοντά στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης, ακόμη οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Τα τουρκικά πρακτορεία DHA και IHA μετέδωσαν ότι άλλα δύο θύματα σκοτώθηκαν σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης.

Οκτώ τραυματίες

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και διασώστες, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι τουρκικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση ή άτομο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα θύματα αποτέλεσαν συγκεκριμένο στόχο ή αν επρόκειτο για τυχαία επίθεση.