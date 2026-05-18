Βρετανία: Οδηγός νταλίκας έκρυβε κοκαΐνη 7,2 εκατ. λιρών μέσα σε φορτίο με ρούχα της Kim Kardashian

Ποινή φυλάκισης 13,5 ετών επιβλήθηκε σε οδηγό νταλίκας που μετέφερε περίπου 90 κιλά κοκαΐνης αξίας 7,2 εκατομμυρίων λιρών, κρυμμένα μέσα σε νόμιμο φορτίο με προϊόντα της εταιρείας Skims της Κιμ Καρντάσιαν.

Ο 40χρονος Γιακούμπ Κόνκελ συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι Harwich International Port στο Έσεξ, όταν συνοριοφύλακες εντόπισαν τα ναρκωτικά στο φορτηγό του, σύμφωνα με το BBC.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη στις πόρτες της νταλίκας

Σύμφωνα με το δικαστήριο του Chelmsford Crown Court, ο Πολωνός οδηγός είχε παραλάβει τα ναρκωτικά από βιομηχανική περιοχή στο Βέλγιο και τα μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Ολλανδίας.

Οι αρχές υποψιάστηκαν τον τρόπο οδήγησής του και υπέβαλαν τη νταλίκα σε ακτινογραφικό έλεγχο.

Το φορτηγό μετέφερε 28 παλέτες με εσώρουχα και ρούχα της Skims, ωστόσο οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στις πίσω πόρτες του τρέιλερ, όπου βρίσκονταν 90 συσκευασίες κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο μηχανισμός απόκρυψης χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα εξελιγμένος».



Πληρώθηκε σχεδόν 4.000 λίρες για τη μεταφορά

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Γουίλκιν ανέφερε ότι ο Κόνκελ προσφέρθηκε πρόθυμα να συμμετάσχει στη μεταφορά των ναρκωτικών και πληρώθηκε 4.500 ευρώ, περίπου 3.900 λίρες, για να οδηγήσει το φορτίο μέχρι το Hook of Holland και να επιβιβαστεί σε πλοίο για τη Βρετανία.

«Ο ρόλος σου δεν ήταν περιφερειακός ή περιορισμένος. Ήταν σημαντικός σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας εμπορική επιχείρηση», ανέφερε ο δικαστής.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του και ξέσπασε σε κλάματα κατά την ανακοίνωση της ποινής.

Ειδικό κινητό που αυτοκαταστρεφόταν

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε και κινητό τηλέφωνο που συνδεόταν με το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η συσκευή είχε ρυθμιστεί ώστε να διαγράφει αυτόματα τα δεδομένα της μετά από 18 ώρες.

Θα απελαθεί μετά την αποφυλάκισή του

Το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση και καταστροφή των ναρκωτικών, του φορτηγού και του κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι ο Κόνκελ θα απελαθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έκτιση της ποινής του.

Ο Πολ Όρτσαρντ από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) δήλωσε ότι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν συχνά διεφθαρμένους οδηγούς για τη μεταφορά ναρκωτικών μέσα σε απολύτως νόμιμα φορτία.