Φρίκη στο Ηράκλειο: Άνδρας κατηγορείται ότι έπνιξε αδέσποτη γάτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

γάτα
Φώτο: unsplash.com
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία φρικτή υπόθεση κακοποίησης ζώου, διερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το creta24.gr, από καταγγελίες που έγιναν στην ΕΛΑΣ, ένας άνδρας φέρεται να έπνιξε μια αδέσποτη γάτα, κοντά στις οδούς Παπαναστασίου και Παρασκευοπούλου, το απόγευμα της 17ης Μαΐου και μετά την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Λίγο αργότερα επέστρεψε, πήρε τη νεκρή γάτα από τον κάδο, την έβαλε σε σακούλα και έφυγε πεζός προς τη λεωφόρο Κνωσσού, όπου την πέταξε σε άγνωστο σημείο.

Η αστυνομία ενημέρωσε το ειδικό κλιμάκιο προστασίας ζώων, που με άμεσα αντανακλαστικά ξεκίνησε τις έρευνες. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ζώων.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, υπάρχει και βίντεο με ύποπτες κινήσεις του κατηγορούμενου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να παρουσιαστεί στον ανακριτή αύριο Τρίτη 19 Μαΐου. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γάτα νεκρή και την πήρε για να την πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα ισχυρίζεται πως ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς.

Η γάτα αναζητήθηκε ώστε να γίνει νεκροψία, αλλά δεν βρέθηκε. Η υπόθεση ερευνάται από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Kαλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσα πρέ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,47% – Στα 240,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ανανεωμένη Siri θα προσφέρει αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας
περισσότερα
19:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κάλυμνος: Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (18/5...
19:21 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκβίαζε αγρότες και έπαιρνε επιδοτήσεις – Εισέπραξαν σχεδόν 590.000 ευρώ, πάνω από 40 τα θύματά τους

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, η οποία φέρε...
17:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Eργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά – Νεκρός πατέρας δύο παιδιών που καταπλακώθηκε από χώματα

Τον θάνατο βρήκε 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, πατέρας δύο παιδιών, σε έργο κατασκευής...
17:06 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες απόπειρας δολοφονίας και ληστείας στη Βοιωτία – Η βιομηχανική κάνναβη, οι πυροβολισμοί και η εξιχνίαση

Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος ενός άνδρα, τον Νοέμβριο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν