Γερμανία: Κριτική Μέρκελ στην Ε.Ε. για έλλειψη διπλωματικής στρατηγικής επίτευξης ειρήνης με τη Ρωσία στην Ουκρανία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

merkel
Φωτογραφία: Reuters
Να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.

Η Μέρκελ είπε ότι “λυπάται” που η Ευρώπη “δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της”, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.

Ωστόσο, έκρινε “απόλυτα δικαιολογημένο” να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Η Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Έκτοτε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επιείκειά της απέναντι στη χώρα αυτή και για το ότι έκανε τη Γερμανία να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή.

Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία.

“Στρατιωτική αποτροπή + διπλωματικές δραστηριότητες, είναι κάτι που θεωρώ σημαντικό”, επέμεινε.

Σύμφωνα με την Μέρκελ, “δεν είναι αρκετό” μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία.

“Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι”, υπογράμμισε.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Μέρκελ δήλωσε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μινσκ όταν ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, “δεν θα της περνούσε από το μυαλό” να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας “για να μιλήσει με τον Πούτιν”.

“Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας”, πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε ότι “προσωπικά” θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Άγγελα Μέρκελ, τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της “‘έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης”.

“Αυτό που μετράει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την υποστήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων”, επεσήμανε.

Ωστόσο “έως τώρα, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, και εναντίον αστικών υποδομών… Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις”, τόνισε ο Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

