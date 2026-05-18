Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα κακοποιούσε κρατούμενους και ζητούσε χρήματα από τις οικογένειές τους – Βίντεο-ντοκουμέντα

Αποκαλυπτικά βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως αποκαλύπτεται κρατούμενοι έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών μέσα στις φυλακές, με τους δράστες να ζητούν χρήματα από τους συγγενείς τους.

Τα βίντεο που προβλήθηκαν στο MEGA, είναι γυρισμένα τις τελευταίες μέρες στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε αυτά απεικονίζεται ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής, που είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να χτυπάει συγκρατούμενούς του, στις φυλακές Κορυδαλλού, ζητώντας χρήματα από τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτήν την κατάσταση.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».