Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα κακοποιούσε κρατούμενους και ζητούσε χρήματα από τις οικογένειές τους – Βίντεο-ντοκουμέντα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

φυλακές Κορυδαλλού
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αποκαλυπτικά βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως αποκαλύπτεται κρατούμενοι έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών μέσα στις φυλακές, με τους δράστες να ζητούν χρήματα από τους συγγενείς τους.

Τα βίντεο που προβλήθηκαν στο MEGA, είναι γυρισμένα τις τελευταίες μέρες στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε αυτά απεικονίζεται ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής, που είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να χτυπάει συγκρατούμενούς του, στις φυλακές Κορυδαλλού, ζητώντας χρήματα από τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτήν την κατάσταση.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
20:54 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση σε 22χρονο με νεροπίστολα, ύβρεις και χτυπήματα

Σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι στιγμές τρόμου που έζησε ο 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσα...
20:12 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Δίκη Βαλυράκη: «Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» για τα τραύματα κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Με την κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκος Καλόγρηα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο...
19:34 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Ρόδο: Δεν πέρασε με κόκκινο, λέει η αδελφή του οδηγού – Οι μαρτυρίες και οι άγνωστες πτυχές της τραγωδίας με τις 2 νεκρές γυναίκες

Η Ρόδος θρηνεί τον χαμό δύο γυναικών, μίας 57χρονης μητέρας και της 26χρονης κόρης της, σε τρο...
19:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κάλυμνος: Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (18/5...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν