Δημήτρης Σκουλός για τη συμμετοχή του στο «J2US»: «Είναι θέμα βιοποριστικό, είναι μια έξτρα δουλειά»

Η κάμερα του «Happy Day» βρέθηκε στα παρασκήνια του «J2US», και εκεί συνάντησε τον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος είναι ένας από τους φετινούς διαγωνιζόμενους. Ο επιτυχημένος φωτογράφος μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, και στη διάρκεια των δηλώσεών του αναφέρθηκε στον λόγο που είπε «ναι» στο μουσικό show.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συμμετοχή του στο «J2US», ο Δημήτρης Σκουλός απάντησε: «Δεν είναι θέμα τηλεόρασης, αν ήθελα να βρεθώ μπροστά από μια κάμερα. Είναι θέμα βιοποριστικό, είναι μια έξτρα δουλειά».

«Εγώ δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου, και αυτό είναι ένα έξτρα εισόδημα για εμένα. Οπότε είναι μια χαρά», εξήγησε αμέσως μετά ο γνωστός φωτογράφος.