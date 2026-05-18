Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε – Γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Δανάη Μπάρκα συνάντησαν στο αεροδρόμιο οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου στο «Breakfast@Star», με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Για εμάς κανονικότητα είναι αυτή – Η μαμά μου αποφάσισε με τον καλύτερό της φίλο σε μια δύσκολη στιγμή, να ζήσουν σε ένα σπίτι»

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον γάμο της, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Οι φίλες μου, μού έλεγαν χθες ότι έχουν πιο πολύ άγχος από εμένα. Όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι, είναι αυτό».

«Ο γάμος δεν θα γίνει στη Μεσσήνη»

Επιπλέον, η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε ότι: «Ο γάμος δεν θα γίνει στη Μεσσήνη. Δεν μπορώ να σου πω το πού. Αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Στείλτε εσείς θετική ενέργεια. Μετά το γάμο θα γίνει πάρτι. Θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μην χορέψουμε λίγο; Να μην διασκεδάσουμε;». 

Δανάη Μπάρκα: Το μπλουζάκι για τον γάμο της

«Χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα», σημείωσε η Δανάη Μπάρκα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
20:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Παυλίνα Βουλγαράκη: Οι φωτογραφίες από την βάπτιση της κόρης της και το γλυκό μήνυμα – «Μια υπόσχεση των μεγάλων προς το παιδί…»

Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η Παυλίνα Βουλγαράκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς βάπτισε ...
18:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Συγκινημένη η Παρθένα Χοροζίδου για την ελληνική αποστολή στη Eurovision: «Αυτό το δέσιμο είναι μοναδικό»

Η Παρθένα Χοροζίδου φέτος συμμετείχε στη Eurovision, με την ελληνική αποστολή. Η ηθοποιός εμφα...
18:12 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γιάννης Πουλόπουλος: «Έχασα 18 κιλά με διατροφή – Έκανα κάποιες εξετάσεις και ανακάλυψα ότι έχω κάτι στην καρδιά»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, ο Γιάννη...
17:44 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: «Ήταν λίγοι οι καλεσμένοι, το ζευγάρι ήταν χαρούμενο», λέει ο ιερέας που τους πάντρεψε

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας s...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν