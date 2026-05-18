Βενιζέλος για Τουρκία: Η Ελλάδα να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και να αναλάβει πρωτοβουλίες

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ευάγγελος Βενιζέλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Το θεμελιώδες είναι να μην χάσουμε εμείς τον ρυθμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που πρέπει να τον καθορίζουμε εμείς», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

«Η διαχείριση κρίσεων είναι πολύπλοκη και τώρα δεν διεξάγεται στο γνωστό σχήμα στο οποίο διεξαγόταν από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Το βασικό μας θέμα ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις άρα η πιθανή δημιουργία εντάσεων, η πιθανή δημιουργία επεισοδίου. Και πως αντιμετωπίζουμε το επεισόδιο αυτό; Με αμερικανική παρέμβαση, η οποία μετέτρεπε μια πολιτικοστρατιωτική ένταση μεταξύ των δυο χωρών σε διπλωματική διαδικασία. Τώρα δεν υπάρχουν τρίγωνα. Υπάρχουν τραπέζια. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Εμείς προσθέτουμε μόνοι μας άλλους παίκτες. Έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας με το Ισραήλ με χώρες του κόλπου. Παρακολουθούμε τη νέα φάση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ε.Ε. τις οποίες ρυθμοδοτεί ο πρόεδρος Τραμπ με το δικό του ύφος. Πρέπει να μετέχουμε σε όλα τα σχήματα να σεβόμαστε τις εταιρικές μας σχέσεις να είμαστε πλουραλιστικοί, αλλά, το θεμελιώδες είναι να μην χάσουμε εμείς τον ρυθμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που πρέπει να τον καθορίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το εκχωρήσουμε σε κανέναν άλλο. Αλλιώς θα μπούμε σε ένα δύσκολο δρόμο ο οποίος είναι εμφανής», είπε αναλυτικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Η Ελλάδα να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών»

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όπως είπε, «μετά από το 2023, έχουμε μια νέα φάση. Τη διακήρυξη των Αθηνών τα ήρεμα νερά, τη μείωση των παραβάσεων και παραβιάσεων, τα αεροναυτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία λειτουργούν, και αυτό καταλήγει σε μια νέα όξυνση που παίρνει και τη μορφή μιας νομοθετικής δήλωσης που στην πραγματικότητα θέτει ένα ακόμη ζήτημα και επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο» είπε ο κ. Βενιζέλος, και σύμφωνα με και τόνισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και να αναλάβει πρωτοβουλίες ενώ επεσήμανε την ανάγκη του διαλόγου και της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

«Μπορούμε να προωθήσουμε μια εξωτερική πολιτική την οποία δεν την αποδέχεται η ελληνική κοινωνία, ή κάποια κόμματα την μετατρέπουν σε εθνικολαϊκιστικό επιχείρημα; Σε επιχείρημα που ευτελίζει την έννοια του πατριωτισμού γιατί ο πατριωτισμός θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία να αφορούν τη χώρα την ιστορία της την ασφάλειά της τον συσχετισμό των δυνάμεων την οικονομική της ισχύ. Ποιος θα είχε την ευθύνη να διοργανώσει τον διάλογο αυτό να επιδιώξει συναινέσεις να εγγυηθεί στην αντιπολίτευση ότι συζητάνε σοβαρά και με αλληλοκατανόηση, συζήτηση που θα δημιουργήσει εθνική συναίνεση για να πορευτούμε σε συσχετισμούς οι οποίοι είναι άγνωστοι;» διερωτήθηκε για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: «Η κυβέρνηση».

Τέλος, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει ο ίδιος «με τον Τούρκο πρόεδρο», ανέφερε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:09 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Δένδιας για την Γενοκτονία των Ποντίων: «Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια»

«Τιμάμε την 19η Μαΐου, εκτός από τους νεκρούς της Γενοκτονίας των Ποντίων και ένα εκλεκτό ζωντ...
20:30 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: «Σε σημαντικό σταυροδρόμι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις – Η “Γαλάζια Πατρίδα” δεν έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε με έμφαση τη στρατηγική των «ήρεμων ...
20:18 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφ...
19:59 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων πολιτών στον στολίσκο για τη Γάζα

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να λ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν