Βενιζέλος για Τουρκία: Η Ελλάδα να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και να αναλάβει πρωτοβουλίες

«Το θεμελιώδες είναι να μην χάσουμε εμείς τον ρυθμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που πρέπει να τον καθορίζουμε εμείς», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

«Η διαχείριση κρίσεων είναι πολύπλοκη και τώρα δεν διεξάγεται στο γνωστό σχήμα στο οποίο διεξαγόταν από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Το βασικό μας θέμα ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις άρα η πιθανή δημιουργία εντάσεων, η πιθανή δημιουργία επεισοδίου. Και πως αντιμετωπίζουμε το επεισόδιο αυτό; Με αμερικανική παρέμβαση, η οποία μετέτρεπε μια πολιτικοστρατιωτική ένταση μεταξύ των δυο χωρών σε διπλωματική διαδικασία. Τώρα δεν υπάρχουν τρίγωνα. Υπάρχουν τραπέζια. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Εμείς προσθέτουμε μόνοι μας άλλους παίκτες. Έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας με το Ισραήλ με χώρες του κόλπου. Παρακολουθούμε τη νέα φάση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ε.Ε. τις οποίες ρυθμοδοτεί ο πρόεδρος Τραμπ με το δικό του ύφος. Πρέπει να μετέχουμε σε όλα τα σχήματα να σεβόμαστε τις εταιρικές μας σχέσεις να είμαστε πλουραλιστικοί, αλλά, το θεμελιώδες είναι να μην χάσουμε εμείς τον ρυθμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που πρέπει να τον καθορίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το εκχωρήσουμε σε κανέναν άλλο. Αλλιώς θα μπούμε σε ένα δύσκολο δρόμο ο οποίος είναι εμφανής», είπε αναλυτικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Η Ελλάδα να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών»

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όπως είπε, «μετά από το 2023, έχουμε μια νέα φάση. Τη διακήρυξη των Αθηνών τα ήρεμα νερά, τη μείωση των παραβάσεων και παραβιάσεων, τα αεροναυτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία λειτουργούν, και αυτό καταλήγει σε μια νέα όξυνση που παίρνει και τη μορφή μιας νομοθετικής δήλωσης που στην πραγματικότητα θέτει ένα ακόμη ζήτημα και επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο» είπε ο κ. Βενιζέλος, και σύμφωνα με και τόνισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και να αναλάβει πρωτοβουλίες ενώ επεσήμανε την ανάγκη του διαλόγου και της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

«Μπορούμε να προωθήσουμε μια εξωτερική πολιτική την οποία δεν την αποδέχεται η ελληνική κοινωνία, ή κάποια κόμματα την μετατρέπουν σε εθνικολαϊκιστικό επιχείρημα; Σε επιχείρημα που ευτελίζει την έννοια του πατριωτισμού γιατί ο πατριωτισμός θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία να αφορούν τη χώρα την ιστορία της την ασφάλειά της τον συσχετισμό των δυνάμεων την οικονομική της ισχύ. Ποιος θα είχε την ευθύνη να διοργανώσει τον διάλογο αυτό να επιδιώξει συναινέσεις να εγγυηθεί στην αντιπολίτευση ότι συζητάνε σοβαρά και με αλληλοκατανόηση, συζήτηση που θα δημιουργήσει εθνική συναίνεση για να πορευτούμε σε συσχετισμούς οι οποίοι είναι άγνωστοι;» διερωτήθηκε για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: «Η κυβέρνηση».

Τέλος, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει ο ίδιος «με τον Τούρκο πρόεδρο», ανέφερε.