Δύσκολες ώρες για την Γωγώ Μαστροκώστα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Φωτογραφία: Instagram/gogomastro
Δύσκολες ώρες βιώνει η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο παρελθόν, η επιτυχημένη παρουσιάστρια, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως γυμνάστρια τη δεκαετία του ’90, είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία της, δίνοντας δύναμη και σε άλλες γυναίκες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρη Λεμπιδάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, με την κατάσταση της υγείας της να έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσή του στον λογαριασμό του στο Instagram, ο έμπειρος δημοσιογράφος έχει γράψει: «Δύσκολες ώρες για την Γωγώ Μαστροκώστα και την οικογένειά της καθώς εδώ και αρκετό καιρό, η αγαπημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς , σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της η κατάστασή της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες».

Σύμφωνα με την espresso, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον από την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα είναι μητέρα ενός παιδιού, της 18χρονης Βικτώριας, την οποία έχει αποκτήσει στη διάρκεια της κοινής της ζωής με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Τραϊανό Δέλλα.

