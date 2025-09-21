Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανάρτηση στο Instagram έπειτα από πολύμηνη απουσία – Το βίντεο που ανέβασε

Έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας η Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ενθουσιάζοντας τους followers της.

Χθες, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έκανε την πρώτη της ανάρτηση έπειτα από πολλούς μήνες, δημοσιεύοντας ένα βίντεο μέσα από το ολοκαίνουριο εστιατόριο που άνοιξαν τα δύο αδέλφια της στο Μεσολόγγι.

Με περηφάνια, η Γωγώ Μαστροκώστα έγραψε στη λεζάντα: «Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ».