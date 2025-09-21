Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανάρτηση στο Instagram έπειτα από πολύμηνη απουσία – Το βίντεο που ανέβασε

Enikos Newsroom

lifestyle

Γωγώ Μαστροκώστα
Φωτογραφία: Instagram/gogomastro

Έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας η Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ενθουσιάζοντας τους followers της.

Χθες, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έκανε την πρώτη της ανάρτηση έπειτα από πολλούς μήνες, δημοσιεύοντας ένα βίντεο μέσα από το ολοκαίνουριο εστιατόριο που άνοιξαν τα δύο αδέλφια της στο Μεσολόγγι.

Με περηφάνια, η Γωγώ Μαστροκώστα έγραψε στη λεζάντα: «Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gogo Mastrokosta (@gogomastro)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παλμικές εμβοές: Τι σημαίνει να ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας το βράδυ – Πότε μπορεί να είναι επικίνδυνο

Πατέρας που έχασε γιο και σύζυγο σε δυστύχημα βίωσε συγκλονιστική επιθανάτια εμπειρία: «Αυτό που είδα με άλλαξε για πάντα»

Ενισχύσεις σε 5 εκατ. πολίτες το επόμενο 8μηνο – Ο “οδικός χάρτης” έως τον Απρίλιο του 2026

Ρεύμα: Γιατί τα μπλε τιμολόγια… κερδίζουν έδαφος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για το κόστος και τους παρόχους

Ερευνητές απεικόνισαν για πρώτη φορά κατευθυνόμενους ατομικούς κραδασμούς

Προειδοποίηση από την Google – Οι περισσότεροι χρήστες Windows πρέπει να επανεκκινήσουν άμεσα τον Chrome
περισσότερα
02:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Χατζησοφιά: «Ήταν το πιο καλό παιδί» – Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του αδελφού της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Άννα Χατζησοφιά όπως φρόντισε να μοιραστεί η ίδια, μέσα από τα social m...
00:00 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Άριελ Κωνσταντινίδη για τη μητέρα της: «Όταν αρρώσταινε δημιουργούσε καταστάσεις τέτοιες ώστε να με κάνει να φεύγω να παραιτούμαι»

Για τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες που βίωσε πλάι στη μητέρα της μίλησε η Άριελ Κωνστ...
18:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Αντωνά: «Δεν θα πήγαινα απέναντι από τον σύντροφό μου» – Τι αποκάλυψε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και για την προσωπική της ...
16:12 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια – Τώρα ήρθε η δικαίωση»

Μια αποκαλυπτική και γεμάτη συναίσθημα συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Βίσση στην κάμερα της εκπο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος