Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα – Δείτε βίντεο

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ο δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώνοντας ότι σκότωσε την αδελφή του. Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12μερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.

Το άγριο έγκλημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χολ του διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να μετέτρεψε μία πλαστική σακούλα σε «σχοινί», αφού την έδεσε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο. Η 59χρονη φαίνεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Περίπου στις 3 το μεσημέρι, ο 50χρονος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε: «σκότωσα την αδελφή μου».

Ο ίδιος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο διαμέρισμα, τους βοήθησε να του βάλουν χειροπέδες και τους ακολούθησε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Η νοσηλεία της 59χρονης και το σημείωμα του δράστη

Οι γείτονες των δύο αδελφιών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 59χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες 12 ημέρες σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με θερμά λόγια για την αδελφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς βρισκόταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».

