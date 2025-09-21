Εμμανουήλ Καραλής: Έφτασε στην Αθήνα ο δευτεραθλητής κόσμου – «Όλο αυτό άναψε μια νέα φλόγα μέσα μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής, με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές του, μετά την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Αθήνα.

Η άφιξη του δευτεραθλητή κόσμου συνοδεύτηκε με λίγη κούραση, από την υπερπροσπάθεια και το ταξίδι -όπως σχολίασε ο ίδιος στην κάμερα του ANT1-, παρά το χαμόγελο που ήταν «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπό του.

Ο «Μανόλο» έφτασε στη χώρα μας από το Τόκιο λίγο πριν τις 07:00, μέσω ανταπόκρισης στην Ντόχα. Ο 25χρονος είχε στις αποσκευές του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Ιαπωνία.

Πρόκειται για το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στον ανοιχτό στίβο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την πλούσια συλλογή του από βάθρα. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν αρκετοί δικοί του άνθρωποι, με σκοπό να τον υποδεχτούν μετά τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως σημειώνει το ΕΡΤSports, πλέον ετοιμάζεται για μερικές εβδομάδες ξεκούρασης, πριν αρχίσει την προετοιμασία του για την επόμενη χρονιά.