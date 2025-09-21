Αρκαδία: Πατέρας 4 παιδιών ο 57χρονος κυνηγός που τον πυροβόλησε κατά λάθος ο φίλος του – Η τραγική ειρωνεία με 18χρονο που είχε ανάλογο τέλος

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αρκαδία, όταν ένας 57χρονος κυνηγός βρήκε τον θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδελφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν» αναφέρει ένας από τους κυνηγούς, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Το πάθος τους έφερε τον θρήνο

Τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια ημέρα στο βουνό. Μια ημέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.

Τραγική ειρωνεία είναι, ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ο 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.