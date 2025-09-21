Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στην Ουάσινγκτον τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – «Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: Facebook / @KimberlyGuilfoyle

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας τη διεθνή του επιρροή και την αξία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας ανάμεσα σε λαούς.

Σε σχετική ανάρτησή της στο Facebook, η Γκιλφόιλ τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον. Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και η παρουσία του εδώ επιβεβαιώνει τους αδιάσπαστους δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της παγκόσμιας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας».

Και πρόσθεσε: «Ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία με την Αγιότητά του για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για τις επόμενες γενιές».

10:21 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνεχίζονται τα προβλήματα στο Χίθροου, οι μισές πτήσεις ακυρώθηκαν στις Βρυξέλλες – Τα σενάρια για λύτρα σε bitcoin

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ενημέρωσε ότι περίπου το 50% των πτήσεων της Κυριακής θα ακυρωθούν...
10:11 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Τραμπ και Βανς θα μιλήσουν σήμερα στη μεγάλη νεκρώσιμη τελετή – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Συγγενείς, συνεργάτες και υποστηρικτές του δολοφονηθέντα Αμερικανού συντηρητικού πολιτικού ακτ...
09:28 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης εντός της ημέρας, λένε τα διεθνή ΜΜΕ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα αναγνωρίσει σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές πιέσ...
08:26 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Η Πόλη της Γάζας ισοπεδώνεται: Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει δεκάδες κτίρια – Τουλάχιστον 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με συνεχε...
Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος