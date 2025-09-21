Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Υποδέχθηκε στην Ουάσινγκτον τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – «Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας τη διεθνή του επιρροή και την αξία της συνεργασίας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας ανάμεσα σε λαούς.

Σε σχετική ανάρτησή της στο Facebook, η Γκιλφόιλ τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον. Η πνευματική του ηγεσία εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και η παρουσία του εδώ επιβεβαιώνει τους αδιάσπαστους δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της παγκόσμιας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας».

Και πρόσθεσε: «Ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία με την Αγιότητά του για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για τις επόμενες γενιές».