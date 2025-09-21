Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Συγκεκριμένα, στις 19/09/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Μοχαμάντ – Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.),14 ετών και ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ-Sardar (ον.), 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/09/2025, για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ – Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.) έχει ύψος 1,65μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ- Sardar (ον.) έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

